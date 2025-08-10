১০ বছর পর ভোটে তারাগঞ্জ উপজেলা বিএনপির নতুন নেতৃত্ব

এক দশক পর সরাসরি ভোটে রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলা বিএনপির নতুন নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়েছে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় ভোট গণনা শেষে সভাপতি পদে সিরাজুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক পদে মেহেদী হাসানের নাম ঘোষণা করা হয়।
দলীয় সূত্র জানায়, এত দিন উপজেলা বিএনপির কার্যক্রম আহ্বায়ক কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছিল। নতুন নেতৃত্ব বেছে নিতে গতকাল তারাগঞ্জ ও/এ বালিকা স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে দলের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি পদে ৩ জন, সাধারণ সম্পাদক পদে ২ জন এবং সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ৩ জনসহ মোট ৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বেলা ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলে। এতে ৩৫৩ জন ভোটার অংশ নেন।
সভাপতি পদে ১৮২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন সিরাজুল ইসলাম। সাধারণ সম্পাদক পদে ২৩৭ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন মেহেদী হাসান। সাংগঠনিক সম্পাদক পদে মাহবুবার রহমান পান ২১৮ ভোট ও কোবায়েদ হোসেন পান ১৯০ ভোট, ফলে দুজনই সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন।
সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রংপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম। প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল খালেক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সদস্যসচিব আনিছুর রহমান ও সদস্য আফতাব উদ্দিন।
নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান বলেন, দীর্ঘ ১০ বছর পর নেতা-কর্মীরা সরাসরি ভোটে নেতৃত্ব বেছে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। এতে তৃণমূলে নতুন উদ্দীপনা ও চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে, যা সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করবে।