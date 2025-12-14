শুভ সকাল। আজ ১৪ ডিসেম্বর, রোববার। গতকাল শনিবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর-বিশ্লেষণ।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদিকে গুলি করার ঘটনায় সন্দেহভাজন একজনকে শনাক্ত করেছে পুলিশ। বলা হচ্ছে, ওই ব্যক্তির নাম ফয়সাল করিম মাসুদ ওরফে দাউদ খান। এই ব্যক্তি কে, তাঁর পরিচয় কী, তা নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। বিস্তারিত পড়ুন...
দেশে ব্যবহৃত জ্বালানি তেলে নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি সালফার পাওয়া গেছে। আর সরকারিভাবে নির্ধারিত মাত্রাও গ্রহণযোগ্য সীমার ৩৫ গুণ বেশি, বলছেন বিশেষজ্ঞরা। বিস্তারিত পড়ুন...
সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সময়ে গাজা যুদ্ধ নিয়ে উদ্বেগ থেকে মার্কিন গোয়েন্দা কর্মকর্তারা ইসরায়েলের সঙ্গে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিনিময় অস্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে জানা আছে এমন ছয়জন কর্মকর্তা এমন তথ্য জানিয়েছেন। বিস্তারিত পড়ুন...
রিয়াল মাদ্রিদের সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সর্বশেষ ৮ ম্যাচে জয় মাত্র ২টি। এর জেরে কোচ জাবি আলোনসোর চাকরিও ঝুলে আছে সুতায়। যেকোনো পরিস্থিতিতে ব্যর্থতার দায়ে হারাতে পারেন চাকরি। এমন পরিস্থিতির মধ্যেই খেলোয়াড়দের চোট পরিস্থিতির প্রতিবেদন দিচ্ছে আরও খারাপ খবর। বিস্তারিত পড়ুন...
৫ ডিসেম্বর মুক্তির পর থেকেই বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে আদিত্য ধরের সিনেমা ‘ধুরন্ধর’। দিন যত গেছে, আয় বেড়েছে রাজনৈতিক ড্রামা ও স্পাই-থ্রিলার সিনেমাটির। আয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বিতর্কও। কেউ সিনেমার সঙ্গে খুঁজে পেয়েছেন বাস্তব চরিত্রের মিল। কোনো সমালোচকের আবার সিনেমাটি পছন্দ হয়নি। যাঁদের পছন্দ হয়নি, তাঁরা অন্তর্জালে প্রবল বিতর্কের সম্মুখীন হয়েছেন, এমনকি রিভিউ পর্যন্ত প্রত্যাহার করে নিতে হয়েছে! কিন্তু কী আছে এ সময়ের ব্যাপক আলোচিত সিনেমাটিতে? বিস্তারিত পড়ুন...