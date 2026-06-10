ছয় শিশুর মৃত্যু নিয়ে আদ্-দ্বীন কর্তৃপক্ষের জবাবে সন্তুষ্ট নই: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

ছয় শিশুর মৃত্যু নিয়ে আদ্-দ্বীন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দেওয়া ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নন বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন। তিনি আজ বুধবার প্রথম আলোকে বলেছেন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের জবাবে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বেশি রয়েছে।
আজ মুঠোফোনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আদ্-দ্বীন হাসপাতাল জবাব দিয়েছে, সেটি পড়েছি। প্রয়োজনীয় তথ্যের বাইরে সেখানে নানা কথাবার্তা আছে। এসব আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।’
স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আমরা আগামীকাল বৈঠক করে এ বিষয়ে করণীয় পদক্ষেপ জানাব। মোটকথা, আদ্-দ্বীন হাসপাতালের জবাবে আমি সন্তুষ্ট নই।’
গত ২৭ মে সকাল ৬টা থেকে ৯টার মধ্যে রাজধানীর মগবাজারের আদ্–দ্বীন হাসপাতালে ছয় নবজাতক মারা যায়। এ ঘটনায় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এ ছাড়া আদ্-দ্বীন হাসপাতালের লাইসেন্স কেন বাতিল করা হবে না, তা জানাতে প্রতিষ্ঠানটির মালিক শেখ মহিউদ্দিনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়। এ জন্য তাঁকে ৭ জুন বিকেল ৫টা পর্যন্ত ৭২ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের পক্ষে এই নোটিশ দেওয়া হয়।
গত শনিবার রাজধানীর মিন্টো রোডে নিজ বাসভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ছয় নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনায় কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশের সন্তোষজনক জবাব না পেলে আদ্-দ্বীন হাসপাতালের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
সরদার সাখাওয়াত জানান, জনস্বার্থ এবং মানুষের জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্নে আইন অনুযায়ী শান্তির বিধান নিশ্চিত করা হবে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের জবাব সন্তোষজনক না হলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ঘটনায় একটি ফৌজদারি মামলা হয়েছে। তদন্তে যা বেরিয়ে আসবে, তার ভিত্তিতেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।