তিন জেলার ডিসি প্রত্যাহার

দেশের তিন জেলার জেলা প্রশাসককে (ডিসি) প্রত্যাহার করা হয়েছে। জেলাগুলো হলো কক্সবাজার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও মাদারীপুর। তাঁদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরে বদলি করা হয়েছে।
সোমবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।
কক্সবাজারের ডিসি মোহাম্মদ সালাহউদ্দিনকে যুগ্ম সচিব হিসেবে ‘জাতীয় বেতন কমিশন-২০২৫’–এ দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগে পদায়ন করা হয়েছে। এ ছাড়া চাঁপাইনবাবগঞ্জের ডিসি মো. আবদুস সামাদকে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব আর মাদারীপুরের ডিসি মোছা. ইয়াসমিন আক্তারকে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগের যুগ্ম সচিব হিসেবে বদলি করা হয়েছে।
অন্যদিকে কক্সবাজারের নতুন জেলা প্রশাসক করা হয়েছে জাতীয় বেতন কমিশনের চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব (উপসচিব) মো. আ. মান্নানকে।
