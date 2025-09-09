দুর্গাপূজা নিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার মন্তব্য প্রত্যাহারের দাবি ঐক্য পরিষদের

শারদীয় দুর্গাপূজার সঙ্গে ‘গাঁজা ও মদ’কে জড়িয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর মন্তব্যের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ। অনতিবিলম্বে তাঁর এ বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে তারা।
আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ দাবি জানায় সংগঠনটি। বিবৃতিতে বলা হয়, ‘স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা তাঁর ধর্ম অবমাননাকর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন হিন্দু সম্প্রদায়সহ তাবৎ ধর্মপ্রাণ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনেছেন; অন্যদিকে নিজেকে একজন সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি হিসেবে জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন।’
শারদীয় দুর্গাপূজাসহ হিন্দু সম্প্রদায়ের সব ধরনের ধর্মাচার ও ধর্মীয় অনুশীলনের সঙ্গে ‘গাঁজা বা মদ’ ইত্যাদির কোনো সম্পর্ক নেই বলে বিবৃতিতে জানিয়েছে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ।
উল্লেখ্য, গতকাল সোমবার দুর্গাপূজা উপলক্ষে আয়োজিত এক প্রস্তুতি সভা শেষে মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, এবার পূজামণ্ডপের আশপাশে মেলা বসতে দেওয়া হবে না। পূজামণ্ডপের পাশে মেলা বসলে সেখানে গাঁজার আড্ডা বসে, মদের আড্ডা বসে। এবার কোনোভাবেই মেলা বসতে দেওয়া হবে না। তবে দু-একটা দোকান থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই পূজা উদ্যাপন কমিটির অনুমতি নিয়ে দোকান স্থাপন করতে হবে।