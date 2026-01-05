জকসু নির্বাচন আগামীকাল, বন্ধ থাকবে ক্লাস ও পরীক্ষা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আগামীকাল মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ইনস্টিটিউট ও বিভাগের ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকবে। তবে এই দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সব দপ্তর যথারীতি খোলা থাকবে। এদিকে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে আটটি নির্দেশনা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
আজ সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক মো. শেখ গিয়াস উদ্দিনের সই করা পৃথক তিনটি বিজ্ঞপ্তিতে এসব নির্দেশনা দেওয়া হয়।
একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জকসু নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে আগামীকাল মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ইনস্টিটিউট ও বিভাগে ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকবে। তবে যথারীতি অফিস খোলা থাকবে।
অন্য একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, নির্বাচনের দিন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষক, কর্মকর্তা–কর্মচারী বা অন্য কেউ ব্যক্তিগত গাড়ি আনতে পারবেন না।
জকসু ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে জারি করা আটটি নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ভোট দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীরা কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ নম্বর ফটক দিয়ে প্রবেশ করবেন। ভোট দেওয়া শেষ হলে তাঁদের ২ নম্বর ও ৩ নম্বর ফটক দিয়ে ক্যাম্পাস থেকে প্রস্থান করতে হবে। শিক্ষক ও কর্মকর্তা–কর্মচারীরা নির্ধারিত সময়ের আগেই কেবল ২ নম্বর ফটক দিয়ে প্রবেশ করবেন। এ ছাড়া কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা পরিচয়পত্র প্রদর্শন করে ক্যাম্পাসে ঢুকবেন এবং জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাতায়াত করতে পারবেন না।
নির্দেশনায় আরও জানানো হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংকের ফটক ও পোগোজ স্কুল ফটক সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। ক্যাম্পাসে বসবাসরত কর্মচারীদের পরিবারের সদস্যরা ভোট চলাকালে ক্যাম্পাসে ঘোরাফেরা করতে পারবেন না। এ ছাড়া মেডিকেল টিম ভোট গ্রহণ থেকে ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত ক্যাম্পাসের ভেতরেই অবস্থান করবে। আর নির্বাচনী দায়িত্বপ্রাপ্ত নন, এমন সব কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে নিজ নিজ কর্মস্থলে অবস্থান করতে বলা হয়েছে।
গত ৩০ ডিসেম্বর জকসু নির্বাচনের ভোট গ্রহণের কথা ছিল। তবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে জরুরি সিন্ডিকেট সভার মাধ্যমে নির্বাচন স্থগিত করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে ৬ জানুয়ারি নির্বাচনের নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হয়।