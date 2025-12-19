প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার সম্পাদককে প্রধান উপদেষ্টার ফোন

প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা স্বাধীন গণমাধ্যমের ওপর হামলার শামিল বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।
বর্বরোচিত ওই হামলার ঘটনায় প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান ও দ্য ডেইলি স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনামের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। আজ শুক্রবার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
গত রাতে প্রথম আলোর কার্যালয়ে ব্যাপক হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। একই রাতে ডেইলি স্টারে কার্যালয়েও ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।
প্রথম আলো কর্তৃপক্ষ পাঠকদের জানিয়েছে, এ ঘটনার কারণে প্রথম আলোর স্বাভাবিক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তাই আজ শুক্রবার প্রথম আলো ছাপা পত্রিকা প্রকাশ করা যায়নি। পাঠকদের কাছে এ জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করে প্রথম আলো। এর অনলাইন পোর্টাল দুপুরের পর শুরু হয়েছে।
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানায়, প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে বর্বরোচিত হামলার ঘটনায় পত্রিকা দুটির সম্পাদকদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন প্রধান উপদেষ্টা। প্রথম আলো সম্পাদক ও ডেইলি স্টার সম্পাদকের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'আপনাদের প্রতিষ্ঠান ও সংবাদকর্মীদের ওপর এই অনাকাঙ্ক্ষিত ও ন্যক্কারজনক হামলা আমাকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছে। আপনাদের এই দুঃসময়ে সরকার আপনাদের পাশে আছে।'
প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, দেশের শীর্ষস্থানীয় দুটি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের ওপর এই হামলা স্বাধীন গণমাধ্যমের ওপর হামলার শামিল। এই ঘটনা দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা ও স্বাধীন সাংবাদিকতার পথে বিরাট এক বাধা সৃষ্টি করেছে।
টেলিফোনে আলাপকালে সম্পাদকদের ও সংবাদমাধ্যমগুলোর পূর্ণ নিরাপত্তা এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য সহযোগিতার আশ্বাস দেন প্রধান উপদেষ্টা।
খুব শিগগিরই এই দুই সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে বলেও জানান প্রধান উপদেষ্টা।