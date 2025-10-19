কোরআন পাঠ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করল আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন

বছরব্যাপী পবিত্র কোরআন পাঠ প্রতিযোগিতায় চূড়ান্ত পর্বে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেছে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন। গতকাল শনিবার সকালে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের অডিটরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।
আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পাঁচ ধাপের প্রতিযোগিতায় লক্ষাধিক মানুষ অংশ নিয়েছেন। চূড়ান্ত পর্বের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ১১৭ জনকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। বিজয়ীদের প্রায় ১৫ লাখ টাকা সমমূল্যের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।
বিজয়ীদের মধ্যে দক্ষিণ বারিধারার এবিসি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষার্থী কে এম ইউসুফ নূর প্রথম, এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী ফাহিম আশরাফ দ্বিতীয় এবং রাজশাহীর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডেন্টাল সার্জন আফসানা মিম তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন। তাঁরা আগামী মাসে ওমরাহ পালনের সুযোগ পাবেন।
এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে ৫০ হাজার টাকা সমমূল্যের পারিবারিক লাইব্রেরি জিতেছেন উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষার্থী সুমাইয়া, গৃহিণী উম্মে মারয়াম ও সায়মা আক্তার তিন্নি।
পাশাপাশি ‘ট্যাব’ জিতেছেন ছয়জন প্রতিযোগী। তাঁরা হলেন বুয়েটের প্রভাষক শেখ আজিজুল হাকিম, মাদ্রাসাশিক্ষার্থী মুয়াজ মুহাম্মাদ আজাদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আমজাদ হোসেন, চিকিৎসক লিওজা আরা তোহফা, গৃহিণী নিগার সুলতানা ও শিক্ষক মো. ইবরাহিম। এ ছাড়া ১০৫ জন প্রতিযোগী ১ হাজার টাকা সমমূল্যের ‘গিফট ভাউচার’ জিতেছেন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান শায়খ আহমাদুল্লাহ। তিনি বলেন, প্রত্যেক মুসলমানের উচিত দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিদিন কোরআন তিলাওয়াত ও অনুধাবন করা এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। তিনি বলেন, ‘আমরা যদি কোরআনকে বুঝে জীবন গড়তে পারি, তবেই সমাজ ও পরিবার থেকে অশান্তি, অনৈতিকতা দূর হবে।’
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার সাব্বির আহমাদ।