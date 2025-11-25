মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় হানিফসহ চার আসামির বিচার শুরু

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফসহ চার আসামির আনুষ্ঠানিক বিচার শুরু হয়েছে।
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২–এ আজ মঙ্গলবার সূচনা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এ মামলার আনুষ্ঠানিক বিচার শুরু হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ট্রাইব্যুনাল-২-এর বিচারক মঞ্জুরুল বাছিদ ও নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর।
আদালত জানান, আগামী ৮ ডিসেম্বর এ মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হবে।
মাহবুব উল আলম হানিফ ছাড়াও এ মামলার অপর আসামিরা হলেন কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সদর উদ্দিন খান, কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আসগর আলী ও কুষ্টিয়া পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান। তাঁরা সবাই পলাতক।
প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম ট্রাইব্যুনালে সূচনা বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এ সময় আরও ছিলেন প্রসিকিউটর আবদুস সাত্তার, মামুনুর রশীদ প্রমুখ। পলাতক চার আসামির পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী আমির হোসেনও এ সময় সেখানে ছিলেন।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় কুষ্টিয়া শহরে ছয়জনকে হত্যাসহ এই চার আসামির বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ আনা হয়েছে। এর আগে গত রোববার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে এ মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করে প্রসিকিউশন।