হাম ও হামের উপসর্গে আক্রান্ত শিশু
বাংলাদেশ

হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ৫ শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

হামের উপসর্গ নিয়ে পাঁচটি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে গত ৭৩ দিনে দেশে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে মৃতের সংখ্যা ৫৬০ জনে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে হামের উপসর্গ নিয়ে ৪৭২ শিশু ও নিশ্চিত হামে ৮৮ শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

আজ বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সর্বশেষ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। এই হিসাব ২৬ মে সকাল আটটা থেকে আজ (২৭ মে) সকাল আটটা পর্যন্ত সময়ের।

গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে যে পাঁচ শিশুর মৃত্যু হয়েছে, তাদের মধ্যে দুই শিশু ঢাকা বিভাগের, দুজন ময়মনসিংহ বিভাগের আর একজন রাজশাহীর।

শেষ ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ দেখা গেছে ১ হাজার ৫৬ জনের মধ্যে। এই সময়ে হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৯৩৩ শিশু। তাদের মধ্যে ৩৮৫টি শিশুই ঢাকা বিভাগের। এরপর আছে চট্টগ্রাম (১৬৬), বরিশাল (১৪০) ও খুলনা (৭৮)। গত ২৪ ঘণ্টায় ১ হাজার ১০৩ শিশু হাসপাতাল থেকে ছুটিও পেয়েছে।

গত ১৫ মার্চ দেশে প্রথম হাম রোগী শনাক্ত হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সর্বশেষ প্রতিবেদনে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ৭৩ দিনে দেশে হামের উপসর্গ দেখা গেছে ৬৭ হাজার ৭৯ জনের মধ্যে। হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৫৩ হাজার ৪৬৩ জন। মোট হাম শনাক্ত হয়েছে ৮ হাজার ৮৩৪ জনের। এ ছাড়া ৭৩ দিনে হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়েছে ৪৯ হাজার ৯০৩ জন।

