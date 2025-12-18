পররাষ্ট্রসচিব আসাদ আলম সিয়াম
বাংলাদেশ

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা নিয়ে দূতাবাসগুলোকে আশ্বস্ত করল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

কূটনৈতিক প্রতিবেদকঢাকা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে সশস্ত্র বাহিনীসহ দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো সতর্ক ও সচেষ্ট রয়েছেন বলে বিদেশি কূটনীতিক, জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের জানানো হয়।

আসন্ন জাতীয় নির্বাচন উপলক্ষে হালনাগাদ প্রস্তুতি ও নিরাপত্তাব্যবস্থা সম্পর্কে ঢাকাস্থ বিদেশি দূতাবাসগুলোকে জানাতে আজ বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় বিদেশি কূটনীতিকদের জন্য একটি সভা আয়োজন করা হয়।

সভায় ব্রিফিংয়ে পররাষ্ট্রসচিব আসাদ আলম সিয়াম কূটনীতিকদের বলেন, নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পর্যবেক্ষণে পর্যবেক্ষক পাঠাতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। তাঁরা এলে ইসি স্বাগত জানাবে। এ ছাড়া সশস্ত্র বাহিনীসহ দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে সদাসতর্ক ও সচেষ্ট রয়েছেন, তাও তাঁদের জানানো হয়। দূতাবাসগুলোকে তাঁদের নিরাপত্তার ব্যাপারেও আশ্বস্ত করা হয়।

ব্রিফিংয়ে ঢাকাস্থ দূতাবাসগুলোর প্রায় ৪০ জন কূটনীতিক উপস্থিত ছিলেন।

কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্বেগের প্রেক্ষাপটে বিদেশি কূটনীতিকদের মাঝে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে আজ এই ব্রিফিং করা হয়।

