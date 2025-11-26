ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি হল পরিদর্শন করেছেন বুয়েটের বিশেষজ্ঞরা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হল ও ভবনের কারিগরি নিরীক্ষণ, মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ করছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) বিশেষজ্ঞরা। এ নিয়ে গঠিত কারিগরি উপকমিটি ইতিমধ্যেই ছয়টি হল পরিদর্শন করেছে।
আজ বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার আরও ছয়টি হল পরিদর্শন করা হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল, শামসুন নাহার হল, ড. কুদরাত-ই-খুদা হোস্টেল, শহীদ অ্যাথলেট সুলতানা কামাল হোস্টেল, নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী ছাত্রীনিবাস এবং কবি সুফিয়া কামাল হল পর্যবেক্ষণ করা হবে। বুয়েটের বিশেষজ্ঞ সদস্যের উপস্থিতি সাপেক্ষে পরিদর্শনের সময়সূচির পরিবর্তন হতে পারে।
সাম্প্রতিক বড় ধরনের ভূমিকম্পের পর বিভিন্ন আবাসিক হল ও ভবনের কারিগরি নিরীক্ষণ, মূল্যায়ন ও মনিটরিংয়ের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীকে সভাপতি করে কেন্দ্রীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটির অধীন চারটি উপকমিটিও গঠন করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বুয়েটের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত এসব উপকমিটি দ্রুততম সময়ের মধ্যে আবাসিক হল–ভবনসমূহ পরিদর্শন, কারিগরি নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম সমাপ্ত করবে। পরিদর্শন শেষে কারিগরি মূল্যায়ন প্রতিবেদন সবার জন্য উন্মুক্ত করা হবে। এ–সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকৌশল দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট হলে সংরক্ষিত থাকবে। কারিগরি মূল্যায়নে ভবনের ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় চিহ্নিত হলে শিক্ষার্থীদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।