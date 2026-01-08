টাঙ্গাইলের রসুলপুরে অকেজো বিস্ফোরক দ্রব্য ধ্বংস করা হবে, ৩ কিলোমিটার এড়িয়ে চলার অনুরোধ

টাঙ্গাইলের রসুলপুরে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ফায়ারিং রেঞ্জে ১০ থেকে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত অকেজো বিস্ফোরক দ্রব্য ধ্বংস করা হবে। তাই ফায়ারিং রেঞ্জের চারপাশের তিন কিলোমিটার এলাকার মধ্যে ওই সময় যানবাহন ও জনসাধারণকে চলাচল পরিহার করতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিদিন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিস্ফোরক দ্রব্যাদি ধ্বংস করা হবে। জননিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে এ সময় ৩ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে যানবাহন ও জনসাধারণের চলাচল পরিহার করার বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।