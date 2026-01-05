সাবেক প্রতিমন্ত্রী দীপঙ্কর ৫ দিনের রিমান্ডে

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান চলাকালে রাজধানীর শাহবাগে ব্যবসায়ী মো. মনির হত্যা মামলায় ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক সাবেক প্রতিমন্ত্রী দীপঙ্কর তালুকদারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
পুলিশের আবেদনের ওপর শুনানি নিয়ে আজ সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জুয়েল রানার আদালত এ আদেশ দেন।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ওমর ফারুক ফারুকী জানান, সকাল সাড়ে ৯টায় তাঁকে আদালতে হাজির করা হয়। বেলা সোয়া ১১টার দিকে আদালতে ওঠানো হয়। ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা শাহবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাইনুল ইসলাম খান। রাষ্ট্রপক্ষ থেকে আমরা রিমান্ডের পক্ষে শুনানি করি। শুনানি শেষে আদালত তাঁর পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, জুলাই আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ৫ আগস্ট শাহবাগ থানার চানখাঁরপুল এলাকায় ছাত্র-জনতার সঙ্গে আন্দোলনে অংশ নেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মো. মনির। দুপুরে আসামিদের ছোড়া গুলিতে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি।
এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী রোজিনা আক্তার গত ১৪ মার্চ শাহবাগ থানায় হত্যা মামলা করেন। এ মামলায় ৩৫১ জনকে এজাহারনামীয় ও ৫০০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়।
গত বছরের ১০ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর সোবহানবাগ থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। এর পর থেকে তিনি কারাগারে আটক রয়েছেন।