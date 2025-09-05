গার্ডিয়ানের নতুন অ্যাপ বদলে দিচ্ছে ইনস্যুরেন্স সেবার ধারণা

গবেষণা, ডিজাইন নিয়ে ভাবনা এবং প্রযুক্তির সমন্বয়ে গার্ডিয়ান লাইফ ইনস্যুরেন্স লিমিটেড তৈরি করেছে তাদের নতুন অ্যাপ ‘গার্ডিয়ান লাইফ’। এটি পুরোনো বিমাগ্রহীতা (পলিসি হোল্ডার) কিংবা একেবারে নতুন কোনো গ্রাহক—যে কারও জন্যই এই অ্যাপ ‘অল-ইন-ওয়ান’ সমাধান।
গার্ডিয়ানের নতুন এই অ্যাপে বিমাদাবি, দাবির স্ট্যাটাস চেক করা থেকে শুরু করে দাবি নিষ্পত্তি পর্যন্ত—সবকিছু দেখা এখন সহজ। একই সঙ্গে একাধিক পলিসি ম্যানেজ করা, প্রিমিয়াম পরিশোধ, ট্যাক্স সার্টিফিকেট বা পলিসি স্টেটমেন্ট ডাউনলোড—সবই করা যাবে ফোনের কয়েকটি ট্যাপে।
নতুন ব্যবহারকারীরা শুধু ফোন নম্বর বা ই–মেইল ব্যবহার করেই রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। এর জন্য আগে থেকে গার্ডিয়ানের কোনো পলিসি থাকার দরকার নেই। আর ডিজিটাল বিমাপণ্য, যেমন গার্ডিয়ান অ্যাক্সিডেন্টাল কেয়ার বা গার্ডিয়ান ক্যানসার কেয়ার কিনতে চাইলেও পুরো প্রক্রিয়াটি অ্যাপ থেকেই সম্পন্ন করা সম্ভব। যাঁরা দীর্ঘমেয়াদি সেবার জন্য উপযুক্ত পলিসি খুঁজছেন, তাঁদের জন্য অ্যাপে রয়েছে স্মার্ট অ্যাডভাইজার, যা প্রয়োজন অনুযায়ী পলিসি খুঁজে দেবে।
এ বিষয়ে গার্ডিয়ানের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী (ভারপ্রাপ্ত) শেখ রকিবুল করিম বলেন, ‘আমরা গ্রাহকদের ডিজিটাল অভিজ্ঞতা আরও উন্নত করার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে চলেছি। এর ধারাবাহিকতায় নতুন এই অ্যাপ চালু করেছি। এটি তথ্যভিত্তিক পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।’
গার্ডিয়ানের এই নতুন অ্যাপটি ব্যবহারের জন্য অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএস—উভয় অ্যাপ স্টোরেই পাওয়া যাবে।