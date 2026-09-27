হামের উপসর্গে ২৪ ঘণ্টায় ৯ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ১,২২৮

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময়ে নতুন করে ১ হাজার ২২৮ জনকে হামের উপসর্গের রোগী হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সমন্বিত নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র থেকে আজ রোববার প্রকাশিত স্বাস্থ্য সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। গতকাল শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত সময়ের হিসাব এটি।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় ১ হাজার ১৫৫ জন হামের উপসর্গের রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। একই সময়ে ১১৩ জনের হাম শনাক্ত হয়েছে।
গত ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত হামের উপসর্গ নিয়ে মোট ৯৯৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর হামে ১০১ জনের মৃত্যু নিশ্চিত হয়েছে। সব মিলিয়ে ১ হাজার ৯৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময়ে মোট ১ লাখ ৮৮ হাজার ৪১ জন সন্দেহজনক হামের রোগী শনাক্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে ২১ হাজার ২১২ জনের হাম নিশ্চিত হয়েছে।
ঢাকায় বেশি
গত ২৪ ঘণ্টায় সবচেয়ে বেশি সন্দেহজনক হামের রোগী শনাক্ত হয়েছে ঢাকা বিভাগে, ৩৭৮ জন। এরপর চট্টগ্রামে ৩১৩, সিলেটে ১৫৩, বরিশালে ১২৭, ময়মনসিংহে ৯৮, খুলনায় ৯৩, রংপুরে ৩৬ ও রাজশাহী বিভাগে ৩০ জনের হাম শনাক্ত হয়েছে।
মৃত্যুর দিক থেকেও ঢাকা বিভাগে সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। গত ২৪ ঘণ্টায় সেখানে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। চট্টগ্রাম ও সিলেটে দুজন করে এবং ময়মনসিংহে একজন মারা গেছে।
১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত সন্দেহজনক হামের রোগীদের মধ্যে ১ লাখ ৬৬ হাজার ৩১০ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে ১ লাখ ৫৯ হাজার ৫১৯ জন সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড় পেয়েছে।