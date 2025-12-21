ইসির সঙ্গে বৈঠকে তিন বাহিনীর প্রধানেরা

নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সঙ্গে বৈঠক করছেন সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী প্রধানেরা। আজ রোববার দুপুর ১২টার দিকে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে এ বৈঠক শুরু হয়।
এর আগে বেলা ১১টা ৪৫ মিনিট থেকে ১১টা ৫৫ মিনিটের মধ্যে তিন বাহিনীর প্রধানদের পৃথকভাবে স্বাগত জানান ইসি সচিব আখতার আহমেদ।
প্রথমে সেনাবাহিনী প্রধান, এরপর নৌবাহিনী প্রধান এবং শেষে বিমানবাহিনী প্রধান নির্বাচন কমিশনে প্রবেশ করেন।
প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) সভাপতিত্বে এ বৈঠক হচ্ছে। বৈঠকে নির্বাচন কমিশনাররা উপস্থিত আছেন।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনাসংক্রান্ত আরেকটি সভা আজ বেলা আড়াইটায় ইসি সচিবালয়ের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।
সিইসির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠেয় এ বৈঠকেও নির্বাচন কমিশনাররা উপস্থিত থাকবেন। এ বৈঠকের আলোচ্যসূচির মধ্যে রয়েছে নির্বাচনপূর্ব আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম রোধে যৌথ বাহিনীর কার্যক্রম।
প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলের জন্য প্রণীত আচরণ বিধিমালা ২০২৫ অনুযায়ী, আচরণবিধি প্রতিপালনসহ নির্বাচনী পরিবেশ বজায় রাখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয় এ বৈঠকে পর্যালোচনা করা হবে। এ ছাড়া বিবিধ বিষয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হবে।
গতকাল শনিবার ইসি সচিবালয়ের উপসচিব (নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা) মোহাম্মদ মনির হোসেন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে আজ বেলা আড়াইটার বৈঠক সম্পর্কে এসব তথ্য জানানো হয়।