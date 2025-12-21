চট্টগ্রামে ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্রের কার্যক্রম স্থগিত

চট্টগ্রামে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনে সাম্প্রতিক নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে বন্দর নগরীতে অবস্থিত ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্রের (আইভ্যাক) কার্যক্রম আজ রোববার থেকে স্থগিত করা হয়েছে।
পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত চট্টগ্রামে আইভ্যাকের কার্যক্রম স্থগিত থাকবে।
বাংলাদেশে আইভ্যাক আজ নিজেদের ওয়েবসাইটে দেওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর চট্টগ্রামে আইভ্যাকের কার্যক্রম আবার চালুর বিষয়ে ঘোষণা দেওয়া হবে।
এর আগে ‘চলমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি’ বিবেচনায় গত বুধবার বেলা দুইটা থেকে রাজধানী ঢাকার যমুনা ফিউচার পার্কে অবস্থিত আইভ্যাকের কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সেদিন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সঙ্গে যুক্ত একাধিক সংগঠনের মোর্চা জুলাই ঐক্যের ‘মার্চ টু ইন্ডিয়ান হাইকমিশন’ কর্মসূচি ছিল। পরদিন বৃহস্পতিবার সকাল থেকে এই আইভ্যাকের স্বাভাবিক কার্যক্রম আবার শুরু হয়।