সিইসির প্রতি আদালত অবমাননার রুল

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের প্রতি আদালত অবমাননার রুল দিয়েছেন হাইকোর্ট। আদালত অবমাননার অভিযোগে করা একটি আবেদনের শুনানি নিয়ে বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মো. আসিফ হাসানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ আজ রোববার এ রুল দেন।
একটি দল নিবন্ধন নিয়ে আদালতের আদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়ার অভিযোগ তুলে সিইসির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার ওই আবেদনটি করা হয়।
আদালতে আবেদনকারী আইনজীবী মো. ইউনুছ আলী আকন্দ নিজেই শুনানি করেন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মুহাম্মদ শফিকুর রহমান।
পরে আইনজীবী মো. ইউনুছ আলী আকন্দ প্রথম আলোকে বলেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার প্রসিডিং (কার্যধারা) কেন শুরু করা হবে না, রুলে তা জানতে চাওয়া হয়েছে। চার সপ্তাহের মধ্যে সিইসিকে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। গত বছরের ২৭ আগস্ট হাইকোর্ট এক আদেশে একটি দলের নিবন্ধন বিষয়ে আবেদন ৩০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সিইসি আদালতের আদেশ বাস্তবায়ন করেননি। যে কারণে আদালত অবমাননার আবেদনটি করেন বলে জানান এই আইনজীবী।
আবেদনকারী পক্ষ জানায়, একটি দল নিবন্ধন বিষয়ে গত বছরের ২৫ জুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বরাবর আবেদন দেন আইনজীবী মো. ইউনুছ আলী আকন্দ। এতে ফল না পেয়ে তিনি হাইকোর্টে রিট করেন। শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট গত বছরের ২৭ আগস্ট আদেশ দেন। তাতে ওই আবেদনটি ৩০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে সিইসির প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়।