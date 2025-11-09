৯ ডিসিকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে বদলি

১৫ জেলায় নতুন জেলা প্রশাসককে (ডিসি) দায়িত্ব দিয়েছে সরকার। একই সঙ্গে ৯ জেলার বর্তমান ডিসিকে প্রত্যাহার করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে বদলি করা হয়েছে। সেসব জেলায় নতুন ডিসি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্য ৭ জন বেশ কিছুদিন আগেই যুগ্ম সচিব পদে পদোন্নতি পেয়েছিলেন।
গতকাল শনিবার রাতে এ সিদ্ধান্তের কথা জানায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। তিনটি পৃথক প্রজ্ঞাপনে ৯ জন ডিসিকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে পদায়ন করা হয়।
এর মধ্যে যুগ্ম সচিব হিসেবে পদোন্নতি পাওয়া ৭ জন ডিসির মধ্যে হবিগঞ্জের ডিসিকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে, মাগুরার ডিসি মো. অহিদুল ইসলামকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে, সাতক্ষীরার ডিসি মোস্তাক আহমেদকে খাদ্য মন্ত্রণালয়, নোয়াখালীর ডিসি ইসতিয়াক আহমেদকে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, পিরোজপুরের ডিসি মোহাম্মদ আশরাফুল আলম খানকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, বগুড়ার ডিসি হোসনা আফরোজাকে বিদ্যুৎ বিভাগ এবং ঢাকার জেলা প্রশাসক তানভীর আহমদকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যুগ্ম সচিব পদে পদায়ন করা হয়েছে।
এ ছাড়া গাজীপুরের ডিসি নাফিসা আরেফীনকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগে উপসচিব পদে এবং গাইবান্ধার ডিসি চৌধুরী মোয়াজ্জম আহমদকে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষের মহাপরিচালক পদে পদায়ন করা হয়েছে।