সন্ধ্যায় সারা দিনের আলোচিত খবর

শুভ সন্ধ্যা। আজ রোববার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর কিছু হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে।

খুলনায় আদালতে হাজিরা দিতে আসা দুজনকে গুলি করে হত্যা

খুলনা আদালতের প্রধান ফটকের বাইরে দুজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। আজ রোববার দুপুরে তোলা
ছবি: প্রথম আলো

জামিনে থাকা দুজন আসামি আদালতে হাজিরা দিয়ে আদালত ফটকের সামনে মোটরসাইকেল রেখে চা পান করতে দাঁড়িয়েছিলেন। এ সময় চার থেকে পাঁচজন দুর্বৃত্ত হেঁটে এসে তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। খুলনা মহানগর দায়রা জজ আদালতের প্রধান ফটকের বাইরে আজ রোববার দুপুর সোয়া ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটেছে। বিস্তারিত পড়ুন...

ইউক্রেনের ড্রোন হামলার পর যেভাবে বাঁচলেন কায়রোস জাহাজের বাংলাদেশি নাবিকেরা

কৃষ্ণসাগরে হামলার শিকার এমটি কায়রোস জাহাজের চতুর্থ প্রকৌশলী বাংলাদেশের নরসিংদীর মাহফুজুল ইসলাম

‘হঠাৎ পরপর বিস্ফোরণ। মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে আগুন। পুড়ে যায় লাইফবোটও। তেল ছড়িয়ে পড়ে জাহাজের চারদিকে। একমাত্র ভরসা লাইফজ্যাকেট পরে সাগরে ঝাঁপ দেওয়ারও উপায় ছিল না। কারণ, সেখানে প্রচণ্ড ঠান্ডায় জমে যাব। বাঁচার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। শেষবিদায় নিচ্ছিলাম একজন আরেকজনের কাছ থেকে।’ বিস্তারিত পড়ুন...

গাজায় ইসরায়েলের জাতিহত্যামূলক যুদ্ধের প্রতিবাদে ইউরোপজুড়ে লাখো মানুষের বিক্ষোভ

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভ। ২৯ নভেম্বর ২০২৫

ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের জাতিহত্যামূলক যুদ্ধের নিন্দা জানিয়ে গতকাল শনিবার ইউরোপের বিভিন্ন শহরে লাখো মানুষ বিক্ষোভ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় কার্যকর হওয়া যুদ্ধবিরতি বারবার লঙ্ঘন করায় ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কঠোর বৈশ্বিক ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। বিস্তারিত পড়ুন...

১২ বলে ফিফটি আর ৩২ বলে সেঞ্চুরি করলেন অভিষেক, ছক্কার নতুন রেকর্ড

আবারও ব্যাট হাতে ঝড় তুলেছেন অভিষেক শর্মা

টি-টোয়েন্টিতে আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে নতুন মাত্রা যোগ করা অভিষেক শর্মা আবারও ব্যাট হাতে ঝড় তুলেছেন। আজ সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে তিনি মাত্র ১২ বলে করেছেন ফিফটি, ১০০ ছুঁয়েছেন ৩২ বলে। বিস্তারিত পড়ুন...

বিশ্বের সেরা ১০ হাসির সিনেমা কোনগুলো

বিশ্বের সেরা ১০ হাসির সিনেমা

চলচ্চিত্রের যাত্রার শুরু থেকেই নির্মাতারা ভর করেছেন কমেডি গল্পে। সময়ের সঙ্গে চলচ্চিত্রজগতে কমেডি হয়ে উঠেছে অনন্য এক আশ্রয়। চার্লি চ্যাপলিন বলতেন, ‘সময় বদলাবে, গল্প বদলায়, কিন্তু হাসির উপকরণ বা চাহিদা কখনোই কমবে না।’ চলচ্চিত্রবিষয়ক মার্কিন গণমাধ্যম ভ্যারাইটি সম্প্রতি সেরা কমেডি সিনেমার তালিকা প্রকাশ করেছে। সেই তালিকা থেকে জেনে নেওয়া যাক শীর্ষ ১০ কমেডি সিনেমার গল্প। বিস্তারিত পড়ুন...

