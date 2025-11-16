রাজধানীর হাজারীবাগের বেড়িবাঁধ সড়কে শনিবার দিবাগত রাতে একটি বাসে আগুন জ্বলছে। ১৫ নভেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ

বিভিন্ন স্থানে ককটেল নিক্ষেপ

অ্যাম্বুলেন্সসহ সাত গাড়িতে আগুন, সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে করা প্রথম মামলার রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে রোববারও দেশের বিভিন্ন স্থানে যানবাহনে আগুন ও ককটেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে সিলেট, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া ও ঢাকার সাভারে সাতটি বাস, ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান ও অ্যাম্বুলেন্সে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনাও ঘটেছে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে। রাত ৯টার দিকে সেন্ট্রাল রোডে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের বাসার সামনের রাস্তায় দুটি ককটেল নিক্ষেপ করে দুর্বৃত্তরা। রাত ৯টা ৪০ মিনিটের দিকে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায় বাংলামোটর এলাকায়। রাত ৯টার পর শ্যামপুর এলাকায় তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। তাতে মেহেদী নামের এক ব্যক্তি আহত হন। এ ছাড়া রাতে গাবতলী ও মহাখালীর আমতলা এলাকায়ও ককটেল বিস্ফোরণ হয়েছে।

উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের বাসার সামনে ককটেল বিস্ফোরণের পর ধোয়া উড়ছে

এর আগে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে কারওয়ান বাজারের সার্ক ফোয়ারার কাছে দুটি ককটেল নিক্ষেপ করা হয়। চোরাগোপ্তা এসব ককটেল হামলায় কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

এর আগে রোববার সকাল সাড়ে আটটার দিকে নিউ ইস্কাটন রোডে ওয়াক্ফ ভবনের সামনে দুর্বৃত্তদের ককটেল হামলায় আবদুল বাসির (৫০) নামের এক পথচারী আহত হন।

শনিবার রাত দুইটার দিকে ঢাকার বাইরে গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার বারতোবা বাজারে গ্রামীণ ব্যাংকের একটি শাখা লক্ষ্য করে তিনটি পেট্রলবোমা ছুড়েছে দুর্বৃত্তরা। এতে ব্যাংকের সাইনবোর্ডের কিছু অংশ পুড়ে যায়। রোববার টঙ্গীতেও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।

গাজীপুরের শ্রীপুরের বারতোবা বাজারে গতকাল শনিবার রাতে গ্রামীণ ব্যাংকের শাখায় পেট্রলবোমা হামলা হয়েছে। আজ রোববার সকালে তোলা

শেখ হাসিনার মামলার রায় ঘোষণার আগের দিন রোববার ভোরে মাদারীপুরের গোপালপুরে গাছ কেটে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের ওপর ফেলে অবরোধ সৃষ্টি করেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। তিন ঘণ্টা পর সকাল সাড়ে ৯টায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সড়ক থেকে গাছ সরিয়ে নিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ঢাকা, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর ও মাদারীপুরে মোতায়েন করা হয়েছে বিজিবি। পুলিশ বলছে, রায়কে কেন্দ্র করে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা যাতে নাশকতামূলক কিছু ঘটাতে না পারেন, সে জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

শনিবার মধ্যরাত থেকে রোববার রাত ১০টা পর্যন্ত যে সাতটি যানবাহনে আগুন দেওয়া হয়, এর মধ্যে সিলেটে একটি বাস ও একটি অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে। সাভারে দুটি বাস, ময়মনসিংহে একটি কাভার্ড ভ্যান, কুষ্টিয়ায় একটি ট্রাক ও রাজধানীর হাজারীবাগে একটি বাসে আগুন দেওয়া হয়েছে।

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের একাধিক স্থানে গাছ কেটে ফেলে রাখে দুর্বৃত্তরা। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েন জেলার ওই সড়কে চলাচলকারী যাত্রী ও পরিবহনচালকেরা। গতকাল সকাল নয়টায় মাদারীপুরের ডাসার উপজেলার গোপালপুর এলাকায়

এ নিয়ে গত এক সপ্তাহে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ৩৬টি যানবাহনে আগুন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৩০টি বাস, ২টি পিকআপ ও ২টি ট্রাক, একটি অ্যাম্বুলেন্স, একটি কাভার্ড ভ্যানে আগুনের ঘটনা ঘটল। এর মধ্যে ময়মনসিংহে আগুনে পুড়ে এক চালক নিহত হন।

এ ছাড়া রোববার ভোরে ফেনীতে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।
পুলিশ বলছে, জনমনে আতঙ্ক তৈরি করার জন্য নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সহযোগী সংগঠন এসব নাশকতামূলক কার্যক্রম চালিয়েছে। তারা এ নিয়ে সতর্ক রয়েছে।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান রোববার প্রথম আলোকে বলেন, সোমবারের রায়কে কেন্দ্র করে নিরাপত্তার ঝুঁকি নেই। পুলিশ যথাযথ নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরে গ্রামীণ ব্যাংকের চান্দুরা শাখায় দুর্বৃত্তরা পেট্রল ঢেলে আগুন দিয়েছে। এতে আসবাব ও নথিপত্র পুড়ে গেছে

অনলাইনে ‘সর্বাত্মক শাটডাউন’ কর্মসূচি ঘোষণা করলেও মাদারীপুরে সড়কে গাছ ফেলে অবরোধ সৃষ্টি করা ছাড়া দেশের কোথাও আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের প্রকাশ্য তৎপরতা ছিল না।

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রোববার ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, সোমবার ফ্যাসিস্ট হাসিনার ‘গণহত্যার’ রায়কে কেন্দ্র করে একটা মহল দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করার জন্য পাঁয়তারা করছে।

রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড প্রতিহত করতে সোমবার মাঠে থাকার ঘোষণা দিয়েছে জামায়াতসহ সমমনা আট দল। রোববার দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, সোমবার তাঁরা মাঠে থাকবেন এবং কাউকে কোনো নাশকতা করতে দেবেন না।

গোপালগঞ্জে শেখ হাসিনার রায় ঘিরে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে মাঠে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। রোববার বিকেলে গোপালগঞ্জ লঞ্চঘাট এলাকায়

রায়কে ঘিরে নাশকতার চেষ্টা ও ঝটিকা মিছিলের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে রোববার রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ডিএমপি। এ নিয়ে গত আট দিনে (৯–১৬ নভেম্বর) আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের ১৯৭ জন নেতা–কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ডিএমপি। এর বাইরে র‌্যাব একজনকে গ্রেপ্তার করে।  

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী রোববার বরিশালে সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘দেশে যেকোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী প্রস্তুত আছে।’

[প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন প্রথম আলোর সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিরা]

