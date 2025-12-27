নানা আয়োজনে শেষ হলো বন্ধুসভার ষষ্ঠ সমাবেশ

নানা আয়োজনে শেষ হলো প্রথম আলো বন্ধুসভার ‘ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ ২০২৫’। তারুণ্যকে কাজে লাগিয়ে দেশ গড়ার প্রত্যয়ে ‘আমরা সবাই বাংলাদেশ’ স্লোগানের মাধ্যমে গত বৃহস্পতিবার এই অনুষ্ঠান শুরু হয়।
আজ শনিবার দুপুরে গাজীপুরের মৌচাকের জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মাঠে প্রথম আলো বন্ধুসভার জাতীয় বন্ধু সমাবেশ ২০২৫–এর আয়োজন শেষ হয়। বন্ধুরা দাঁড়িয়ে ও বসে বন্ধুসভার লোগো বানান।
এর আগে ২০২০ সালে প্রথম আলো বন্ধুসভার পঞ্চম জাতীয় বন্ধু সমাবেশ হয়েছিল। দীর্ঘ পাঁচ বছরের অপেক্ষা শেষে ‘আমরা সবাই বাংলাদেশ’ স্লোগানে এ আয়োজনে সারা দেশ থেকে ৬৪টি জেলা ও ৪০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় এক হাজার বন্ধু অংশ নেন।
গতকাল শুক্রবার সকালে জাতীয় সংগীত, পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে প্রথম আলো বন্ধুসভার ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান, প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান, মনোরোগ চিকিৎসক ও কথাসাহিত্যিক মোহিত কামাল, প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক, সহযোগী সম্পাদক সুমনা শারমীন, অভিনয়শিল্পী আফজাল হোসেন, তাসনিয়া ফারিণ, তৌসিফ মাহবুব, সংগীতশিল্পী প্রীতম হাসান প্রমুখ।
তিন দিনব্যাপী এ আয়োজনে প্রথম আলো ও বন্ধুসভার বিভিন্ন কার্যক্রম, সমাজে মানবিক উদ্যোগ, দুর্যোগের সময় সহায়তা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি বন্ধুসভাকে আরও কার্যকর ও সংগঠিত করার বিষয়ে আলোচনা হয়।
দিনব্যাপী এই জাতীয় সমাবেশে ছিল নানা আয়োজন। অতিথিদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। বর্ষসেরা ১০ বন্ধুসভা, বৃক্ষরোপণে সেরা ১০, সহমর্মিতার ঈদে সেরা ১০, দেয়ালিকায় সেরা ১০ ও সেরা তাঁবু বিভাগে পাঁচ বন্ধুসভাকে পুরস্কৃত করা হয়।
এই সমাবেশে প্রথম আলো বন্ধুসভার জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের কার্যনির্বাহী কমিটি (২০২৬–২৭) ঘোষণা করা হয়।
এই জাতীয় বন্ধু সমাবেশে সহযোগী হিসেবে ছিল ইস্পাহানি, প্রাইম ব্যাংক, ফ্রেশ, দেশি–ফুডস, বিকাশ, ইউনিমেড ইউনিহেলথ, পুষ্টি, ডেকো, বাস নেটওয়ার্ক, মাদানী হাসপাতাল ও আরএকে সিরামিকস। অনুষ্ঠানটির সম্প্রচার সহযোগী হিসেবে ছিল চ্যানেল আই।