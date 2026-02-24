দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত চলায় র্যাবের সাবেক মহাপরিচালক (ডিজি) হারুন অর রশীদ ও তাঁর স্ত্রী ফাতেহা পারভীনের নামে থাকা ১০টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন ঢাকার একটি আদালত। এসব ব্যাংক হিসাবে ৭৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা রয়েছে।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ আজ মঙ্গলবার এ আদেশ দেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী রিয়াজ হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
দুদকের পক্ষে উপসহকারী পরিচালক ইমরান আকন্দ এসব ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ চেয়ে আবেদন করেন।
আবেদনে বলা হয়েছে, র্যাবের সাবেক মহাপরিচালক মো. হারুন অর রশীদের বিরুদ্ধে এক হাজার কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থ পাচারের অভিযোগে অনুসন্ধান চলছে। হারুন অর রশীদ ও তাঁর স্ত্রী ফাতেহা পারভীনের নামে বিপুল পরিমাণ অবৈধ সম্পদের খোঁজ পাওয়া গেছে। কিন্তু সম্পদের বিপরীতে এই দম্পতির সন্তোষজনক আয়ের উৎস পাওয়া যায়নি।
আবেদনে আরও উল্লেখ রয়েছে, এই দম্পতি তাঁদের অস্থাবর সম্পত্তি অন্যত্র হস্তান্তর, স্থানান্তর বা বেহাত করার চেষ্টা করছেন বলে জানা গেছে। এতে রাষ্ট্রের সমূহ ক্ষতি হতে পারে। তাই তাঁদের অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধ করা প্রয়োজন।