টেলিটকের সিনিয়র ম্যানেজার আসাদুল্লাহর বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে অনুসন্ধান চলতে থাকায় রাষ্ট্রায়ত্ত মোবাইল অপারেটর কোম্পানি টেলিটকের সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং বিভাগের সিনিয়র ম্যানেজার এম এম আসাদুল্লাহর বিদেশযাত্রার ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।
মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের অবকাশকালীন বিচারক আবদুল্লাহ আল মামুন এ আদেশ দেন।
এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) উপপরিচালক (জনসংযোগ) আকতারুল ইসলাম। তিনি জানান, দুদকের পক্ষে সহকারী পরিচালক সাইদুল ইসলাম নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন। আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করেছেন।
আবেদনে বলা হয়েছে, টেলিটকের সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং বিভাগের সিনিয়র ম্যানেজার এম এম আসাদুল্লাহর বিরুদ্ধে বিদেশে টাকা পাচার ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগের অনুসন্ধান চলছে।
আবেদনে আরও বলা হয়, আসাদুল্লাহ ইতিমধ্যে অননুমোদিত উপায়ে একাধিক দেশ ভ্রমণ করায় বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অংশ হিসেবে চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছেন মর্মে জানা গেছে। অভিযোগসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বিদেশে পালাতে পারেন বলে জানা গেছে। এতে দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুসন্ধান কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে।