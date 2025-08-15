মালয়েশিয়ার আদালতে দুই বাংলাদেশির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগ

মালয়েশিয়ার দায়রা আদালতে দুই বাংলাদেশির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগ আনা হয়েছে।
অভিযুক্ত ব্যক্তিদের একজনের নাম মো. মামুন আলী (৩১)। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ২০২৩ সালের ২৮ জুলাই থেকে ২০২৪ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত ‘সাহিফুল্লা ইসলাম’ নামের একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে ইসলামিক স্টেটকে (আইএস) সমর্থন দিয়েছেন।
মামুন আলীর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১৩০জে(১)(এ) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। দোষী প্রমাণিত হলে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ৩০ বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানা হতে পারে।
অভিযুক্ত আরেকজনের নাম রিফাত বিশাত (২৭)। তিনি চলতি বছরের ১০ জুলাই বিকেল প্রায় ৪টা ৩০ মিনিটে লারকিন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট এলাকার একটি বাড়িতে অনর এক্স৬এ মুঠোফোনে আইএসের পতাকার একটি ছবি রাখার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন।
দণ্ডবিধির ১৩০জেবি(১)(এ) ধারায় আনা এই অভিযোগে দোষী প্রমাণিত হলে রিফাতের সর্বোচ্চ সাত বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা এবং সংশ্লিষ্ট জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে।
অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারক দাতো আহমাদ কামাল আরিফিন ইসমাইলের সামনে দুজনকে হাজির করা হয়। দোভাষী নিয়োগের জন্য আদালত মামলার শুনানির তারিখ আগামী ১২ সেপ্টেম্বর ধার্য করেন।
আদালতে প্রথম মামলায় সরকারি কৌঁসুলি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মরিয়াম জামিলাহ আব মানাফ এবং দ্বিতীয় মামলায় ছিলেন নুর আইনা রিদজওয়ান।
আদালতে কোনো আইনজীবী অভিযুক্ত দুজনের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেননি।