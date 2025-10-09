হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদনের একাংশের স্ক্রিনশট
হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদনের একাংশের স্ক্রিনশট
বাংলাদেশ

বাংলাদেশে নতুন করে দমন–পীড়ন: এইচআরডব্লিউ

শর্টস

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সমর্থকদের গ্রেপ্তার করতে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের ব্যবহার বাড়িয়েছে। সংস্থাটি জানায়, প্রায় ১,৪০০ বিক্ষোভকারী নিহত হওয়ার পর, সরকার আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে এবং দলটির নেতাকর্মী ও অধিকারকর্মীদের গ্রেপ্তার করে। এইচআরডব্লিউ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত গ্রেপ্তার বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে। তারা জানায়, জাতিসংঘের মানবাধিকার দলের উচিত অবিলম্বে আটককৃতদের মুক্তি দাবি করা।

আরও পড়ুন