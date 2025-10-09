ডেঙ্গুতে আরও ৪ জনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৭৮১ জন

দেশে ডেঙ্গুতে মৃত্যু বাড়ছেই। সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল বুধবার সকাল আটটা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত) ৪ জন মারা গেছেন এডিস মশাবাহিত এই রোগে। আর এ সময় নতুন করে ৭৮১ রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। চারজনেরই মৃত্যু হয়েছে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন এলাকার হাসপাতালগুলোয়। আজ বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডেঙ্গু নিয়ে দেওয়া প্রাত্যহিক প্রতিবেদনে এ তথ্য পাওয়া গেছে।
চলতি বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত দেশে মোট ৫২ হাজার ৮৮৫ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে ২২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছেন ৫০ হাজার ২০৯ জন। সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় দুজন মারা গেছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, আর বাকি দুজন মারা গেছেন মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, নতুন আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ৬৭ দশমিক ৭ শতাংশই পুরুষ। গত ২৪ ঘণ্টায় ভর্তি হওয়া রোগীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ২৬ থেকে ৩০ বছর বয়সীদের সংখ্যা।
এদিন ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন এলাকায় নতুন রোগী ভর্তি হয়েছেন ২৭৮ জন। আর ঢাকার বাইরের জেলাগুলোয় ৫০৩ জন। ঢাকার দুই সিটির বাইরে সংক্রমণ বেশি হয়েছে বরিশাল বিভাগে, এ সংখ্যা ১৩০।
চলতি বছর ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ সংক্রমণ ও মৃত্যু হয়েছে গত সেপ্টেম্বর মাসে। তবে চলতি অক্টোবর মাসে এখন পর্যন্ত মৃত্যু ও সংক্রমণ আগের যেকোনো মাসের চেয়ে বেশি।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দীর্ঘস্থায়ী বৃষ্টিপাত ও অপর্যাপ্ত মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের কারণে সংক্রমণ পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠছে।