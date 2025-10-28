স্তন ক্যানসার সচেতনতায় ব্র্যাক ব্যাংক ও গ্রিন ডেলটা ইনস্যুরেন্সের উদ্যোগ

ব্রেস্ট ক্যানসার সচেতনতা মাস উদ্যাপন উপলক্ষে গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্সের সঙ্গে যৌথভাবে ‘রাইজ অ্যাবাভ ফিয়ার’ শীর্ষক এক অ্যাওয়ারনেস সেশনের আয়োজন করেছে ব্র্যাক ব্যাংক।
ব্র্যাক ব্যাংক ‘তারা’র উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুপ্রেরণামূলক সেশনে অংশ নেন প্রায় ৮০ জন নারী গ্রাহক ও অতিথি। নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সাহস ও সহমর্মিতা জোগানোর অঙ্গীকারের পাশাপাশি তাঁরা নিজেদের মধ্যে মতবিনিময় করেন।
অনুষ্ঠানটির নলেজ পার্টনার হিসেবে ছিল গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স এবং পৃষ্ঠপোষকতায় ছিল গেটস ফাউন্ডেশন।
গত শুক্রবার ঢাকায় ব্র্যাক ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন ব্যাংকটির ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড হেড অব ব্রাঞ্চ ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক শেখ মোহাম্মদ আশফাক।
শেখ মোহাম্মদ আশফাক বলেন, ‘ব্র্যাক ব্যাংকে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ক্ষমতায়নের সূচনা হয় সচেতনতা থেকে, আর সাহসের সূচনা হয় আলোচনা থেকে। এই সচেতনতা সেশনটি এমন এক উদ্যোগ, যেখানে ব্রেস্ট ক্যানসারের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে একত্রিত হয়েছেন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, ব্রেস্ট ক্যানসারজয়ী যোদ্ধা, স্বেচ্ছাসেবক ও পরিবর্তন নিয়ে কাজ করা ব্যক্তিরা। ভয় নয়, সচেতনতাই পারে আশার আলো দেখাতে। আর সেটি সম্ভব আলোচনার মাধ্যমে।’
ব্র্যাক ব্যাংকের হেড অব তারা, আগামী অ্যান্ড প্রিমিয়াম ব্যাংকিং মেহরুবা রেজা এবং গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্সের ইউনিট হেড অব ব্র্যান্ড অ্যান্ড কমিউনিকেশন সাদাফ নাসির তাঁদের বক্তব্যে নারীর ক্ষমতায়ন, সুস্বাস্থ্য ও সামগ্রিক কল্যাণে উভয় প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত অঙ্গীকারের কথা তুলে ধরেন।
আয়োজনে গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্সের সহযোগী প্রতিষ্ঠান জিডি অ্যাসিস্টের হেড অব মেডিকেল ভ্যালু ট্রাভেল অ্যান্ড ওয়েলনেস শারমিন তারান্নুম ‘তারা হেলথ ইন্স্যুরেন্স প্যাকেজ’সহ নারীদের জন্য বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবার সলিউশন নিয়ে একটি তথ্যবহুল সেশন পরিচালনা করেন।
খ্যাতনামা অনকোপ্লাস্টিক ব্রেস্ট সার্জন ও ব্রেস্ট ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডা. আফরিন সুলতানা ব্রেস্ট ক্যানসার প্রতিরোধ, প্রাথমিক অবস্থায় শনাক্তকরণ ও প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, ‘সময়মতো সচেতনতা ও যত্নই পারে জীবন বাঁচাতে।’
এ সময় একটি প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন গণস্বাস্থ্য কমিউনিটিবেজড ক্যানসার হাসপাতালের ক্যানসার এপিডেমিওলজিস্ট অ্যান্ড প্রিভেন্টিভ অনকোলজিস্ট প্রফেসর ডা. মো. হাবিবুল্লাহ তালুকদার, ব্যাংকাটের প্রতিষ্ঠাতা নাজমুস আহমেদ (আলবাব) এবং উর্মি গ্রুপের পরিচালক শামারুখ ফখরুদ্দিন। আলোচকেরা তাঁদের আলোচনায় বাংলাদেশে ব্রেস্ট ক্যানসার চিকিৎসাসুবিধা বিস্তারে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন।
বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মেহতাব খানম ক্যানসার রোগী ও তাঁদের পরিবারের মানসিক দৃঢ়তা ও সহমর্মিতা বৃদ্ধিতে মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব নিয়ে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য রাখেন।
অনুষ্ঠানে ক্যানসার সচেতনতা ও সহায়তায় অসামান্য ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবে অধ্যাপক ডা. মো. হাবিবুল্লাহ তালুকদার, ব্যাংকাটের জেনারেল সেক্রেটারি মাহজাবিন ফেরদৌস এবং টিশক্যানের প্রতিষ্ঠাতা নুজহাত তারান্নুমকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।
আয়োজনে ব্র্যাক ব্যাংকের ‘তারা’ অ্যান্ড আগামী সেগমেন্টের সিনিয়র ম্যানেজার নাতাশা কাদের ব্র্যাক ব্যাংকের আধুনিক ডিজিটাল ব্যাংকিং প্ল্যাটফর্ম ‘আস্থা’র বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘ ‘‘আস্থা’’ নিরাপদ, সহজ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাংকিংকে আরও সহজ করে দিয়েছে, যাতে নারীরা যেকোনো জায়গা থেকে তাঁদের ব্যাংকিং প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন।’
আয়োজনের সমাপ্তি ঘটে ব্র্যাক ব্যাংক মিউজিক ক্লাবের প্রাণবন্ত সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে, যেখানে উঠে এসেছিল আশার আলো ও জীবনের জয়গান।