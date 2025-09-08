আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
বাংলাদেশ

বদরুদ্দীন উমরের জবানবন্দি গ্রহণের জন্য ট্রাইব্যুনালে আবেদন করবে প্রসিকিউশন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থার তদন্ত কর্মকর্তার কাছে সদ্যপ্রয়াত লেখক-গবেষক ও রাজনীতিক বদরুদ্দীন উমরের দেওয়া জবানবন্দি গ্রহণের জন্য ট্রাইব্যুনালে আবেদন করবে প্রসিকিউশন।

আজ সোমবার দুপুরে ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন প্রসিকিউটর মো. মিজানুল ইসলাম।

গতকাল রোববার রাজধানীর শ্যামলীর বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে মারা যান বদরুদ্দীন উমর। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর।

Also read:বদরুদ্দীন উমর আর নেই

গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলার সাক্ষী হিসেবে তদন্ত কর্মকর্তার কাছে জবানবন্দি দিয়েছিলেন বদরুদ্দীন উমর।

এই মামলার আসামি ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান ও পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল-মামুন। মামলায় এখন পর্যন্ত ৩৮ সাক্ষী ট্রাইব্যুনালে জবানবন্দি দিয়েছেন। বদরুদ্দীন উমরেরও এই মামলায় ট্রাইব্যুনালে জবানবন্দি দেওয়ার কথা ছিল।

এ বিষয়ে প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম বলেন, বদরুদ্দীন উমর বার্ধক্যের কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর জবানবন্দি প্রসিকিউশনের কাছে আছে। তিনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে ট্রাইব্যুনালের আইনে একটা বিধান আছে। কোনো সাক্ষী মারা গেলে বা তাঁকে হাজির করা সম্ভব না হলে বা অন্য কারণে যদি বিলম্ব করেন, তাহলে তদন্ত কর্মকর্তার কাছে দেওয়া সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য ট্রাইব্যুনালে প্রসিকিউশন আবেদন করতে পারে। বদরুদ্দীন উমরের সাক্ষ্য জবানবন্দি হিসেবে গ্রহণের জন্য ট্রাইব্যুনালে আবেদন করবে প্রসিকিউশন। সিদ্ধান্ত কী হবে, তা ট্রাইব্যুনাল জানাবেন।

Also read:হাসিনার মামলায় তদন্ত কর্মকর্তার কাছে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন বদরুদ্দীন উমর: প্রসিকিউটর
আরও পড়ুন