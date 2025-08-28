শুভ সকাল। আজ ২৮ আগস্ট, বৃহস্পতিবার। গতকাল বুধবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
তিন দফা দাবিতে প্রকৌশলের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা অভিমুখে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এ সময় শিক্ষার্থীদের বাধা দেয় পুলিশ। বাধা দিলে পুলিশের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। একপর্যায়ে পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়ে। কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে। জলকামান দিয়ে পানি ছোড়ে। বিস্তারিত পড়ুন...
শুল্ক নিয়ে সাম্প্রতিক টানাপোড়েনের সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চারবার ফোন করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে, কিন্তু একবারও ফোন ধরেননি মোদি। জার্মানির এক সংবাদপত্র সম্প্রতি একটি প্রতিবেদনে এ দাবি জানিয়েছে। বিস্তারিত পড়ুন...
বুয়েট শিক্ষার্থীরা সম্প্রতি একটি আন্দোলন করছেন। ইতিমধ্যে সারা দেশের ডিগ্রি প্রকৌশলীদের এতে যোগ দিতে বলা হয়েছে। তবে এ আন্দোলনের আগে বহুদিন ধরেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে ‘ডিপ্লোমা টেকনোলজিস্ট’রা আন্দোলন করে আসছিলেন। প্রথমে সেই গল্প করা যাক। বিস্তারিত পড়ুন...
ষোলো বছর বয়সী অ্যাডাম রেইনের মা-বাবা ওপেনএআই এবং এর প্রধান নির্বাহী (সিইও) স্যাম অল্টম্যানের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) চ্যাটবট ‘চ্যাটজিপিটি’ তাঁদের ছেলের আত্মহত্যার ঘটনায় ভূমিকা রেখেছে। বিস্তারিত পড়ুন...
হারলে শিরোপার দৌড় থেকে ছিটকে যেতে হবে, আর জিতলে ‘যদি’ ‘কিন্তুর’ ওপর ভর করে টিকে থাকবে আশা। এমন সমীকরণ সামনে রেখে সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে নেপালের মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটা ৪-১ গোলে জিতে মাঠে ছেড়েছে অর্পিতা বিশ্বাস-আলপিরা। হ্যাটট্রিক করেছেন সৌরভী আকন্দ। অন্য গোলটি থুইনু মারমার। বিস্তারিত পড়ুন...