হামে আক্রান্ত শিশুকে ডিএনসিসি হাসপাতালে নেবুলাইজ করা হচ্ছে
হামে আক্রান্ত শিশুকে ডিএনসিসি হাসপাতালে নেবুলাইজ করা হচ্ছে
বাংলাদেশ

হামের উপসর্গে ৮ শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

হামের উপসর্গ নিয়ে দেশে আরও আট শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে ছয়টি শিশুই ঢাকা বিভাগের। এ নিয়ে ৮৮ দিনে দেশে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে মৃতের সংখ্যা ৬৩৯ জনে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে হামের উপসর্গ নিয়ে ৫৪৭ শিশু ও নিশ্চিত হামে ৯২ শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

আজ বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সর্বশেষ প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। এ হিসাব গতকাল মঙ্গলবার সকাল আটটা থেকে আজ সকাল আটটা পর্যন্ত সময়ের।

গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে যে ৮ শিশুর মৃত্যু হয়েছে, তাদের মধ্যে ৬ শিশুই ঢাকা বিভাগের। এ ছাড়া সিলেট ও বরিশাল বিভাগের ১টি করে শিশু রয়েছে।

এই একই সময়ে হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৮২৯ শিশু। তাদের মধ্যে ৩১০টি শিশুই ঢাকা বিভাগের। এরপর আছে চট্টগ্রাম (১৪০) ও বরিশাল (১১৯)। গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়ে ৮৫৩ জন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে।

গত ১৫ মার্চ দেশে প্রথম হামের রোগী শনাক্ত হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সর্বশেষ প্রতিবেদনে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী গত ৮৮ দিনে হামের উপসর্গ দেখা গেছে ৮২ হাজার ২৯ জনের মধ্যে। হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৬৬ হাজার ৯৯৯ জন। মোট হাম শনাক্ত হয়েছে ৯ হাজার ৯২৭ জনের। এ ছাড়া হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়েছে ৬৩ হাজার ১৪৫ জন।

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