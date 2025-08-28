আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর)
বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচনে সেনা থাকবে না : আইএসপিআর

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আসন্ন ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয়নি এবং ভবিষ্যতেও এমন সুযোগ নেই বলে জানিয়েছে আইএসপিআর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পূর্বে জানিয়েছিল, ভোটকেন্দ্রে তিন স্তরের নিরাপত্তা থাকবে, যেখানে সেনাবাহিনী 'স্ট্রাইকিং ফোর্স' হিসেবে কাজ করবে এবং ভোট গণনা পর্যন্ত কেন্দ্র ঘিরে রাখবে। তবে, আইএসপিআর-এর সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্যের ভিন্নতা দেখা যায়। সেনাবাহিনী জানায়, তারা বিদ্যমান আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের আশা করে।

