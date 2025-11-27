সারা দেশে পুলিশের ১৩৬ পরিদর্শককে বদলি

দুই ধাপে সারা দেশে ১৩৬ জন পুলিশ পরিদর্শককে বদলি করেছে পুলিশ সদর দপ্তর। বদলির আদেশে বলা হয়েছে, আগামী শনিবার বদলি হওয়া কর্মকর্তাদের নতুন কর্মস্থলে যোগ দিতে হবে।
গতকাল বুধবার পুলিশ সদর দপ্তরের পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট শাখার অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত ডিআইজি) আবদুল্লাহ আল জহির স্বাক্ষরিত পৃথক দুটি আদেশে এ বদলি করা হয়। এর মধ্যে একটি আদেশে ৭৩ জন এবং অন্য আদেশে ৬৩ জন পুলিশ পরিদর্শককে বদলি করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার যোগাযোগ করা হলে পুলিশ সদর দপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত আইজিপি) এ কে এম আওলাদ হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, গতকাল বুধবার ১৩৬ জন পুলিশ পরিদর্শককে বদলি করা হয়েছে। পুলিশের যেসব বিভাগে শূন্য পদ আছে, বদলি করা পরিদর্শকদের দিয়ে সেসব পদ পূরণ করা হবে।
আগামী সপ্তাহে ওসিদের পদায়নে লটারি
এ কে এম আওলাদ হোসেন বলেন, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য লটারি করে আগামী সপ্তাহে সারা দেশের থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের (ওসি) পদায়নের জন্য নির্বাচিত করা হবে।
এর আগে গত সোমবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালনের জন্য লটারি করে ৬৪ জেলার পুলিশ সুপার নির্বাচিত করা হয়। পরে গতকাল বুধবার প্রজ্ঞাপন জারি করে তাঁদের পদায়ন করা হয়। এ ছাড়া গতকাল পৃথক তিনটি প্রজ্ঞাপনে রাজশাহী মহানগর পুলিশ (আরএমপি) কমিশনারের পদে রদবদল ও অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত ডিআইজি) পদমর্যাদার ৩৩ কর্মকর্তাকে উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়।