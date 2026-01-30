আকিজবশির গ্রুপ ও আনোয়ার ল্যান্ডমার্কের সমঝোতা স্মারক সই

আকিজবশির গ্রুপ ও আনোয়ার ল্যান্ডমার্ক লিমিটেডের মধ্যে গত বুধবার ঢাকায় একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয়েছে। এর ফলে আনোয়ার ল্যান্ডমার্কের অথরাইজড অফিশিয়ালস এবং গ্রাহকদের জন্য আকিজবশির গ্রুপের প্রিমিয়াম বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস পণ্য কেনার সুযোগ আরও সহজ ও বিস্তৃত হবে।
আনোয়ার ল্যান্ডমার্ক লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মোহাম্মদ ফসিউল মাওলা এবং আকিজবশির গ্রুপের চিফ অপারেটিং অফিসার (সিওও) মোহাম্মদ খোরশেদ আলম নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এ সময় দুই প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
সমঝোতা স্মারকের আওতায় আনোয়ার ল্যান্ডমার্ক লিমিটেড আকিজবশির গ্রুপের প্রিমিয়াম বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস পণ্য যেমন আকিজ সিরামিকস, রোসা স্যানিটারি ও বাথওয়্যার, আকিজ বোর্ড, আকিজ ডোর এবং আকিজবশির গ্লাসসহ একাধিক শীর্ষ ব্র্যান্ডের পণ্য অর্ডার দেওয়া, প্রসেসিং ও ডেলিভারি সমন্বয়ে আকিজবশিরের পক্ষ থেকে অধিকতর সহযোগিতা পাবেন। পাশাপাশি চুক্তিতে ক্রেডিট সুবিধা, ওয়ারেন্টি সাপোর্ট এবং ক্যাটাগরি-ভিত্তিক ডিসকাউন্ট সুবিধা রাখা হয়েছে।
আকিজবশির গ্রুপের সিওও মোহাম্মদ খোরশেদ আলম বলেন, এই চুক্তি শুধু পণ্য সরবরাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতার ভিত্তি। যার মাধ্যমে নির্মাণশিল্পে আরও উন্নত ও নির্ভরযোগ্য পণ্য সরবরাহ করা সম্ভব হবে।
আনোয়ার ল্যান্ডমার্ক লিমিটেডের সিইও মোহাম্মদ ফসিউল মাওলা বলেন, ‘এটি পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিতে করা একটি অংশীদারত্ব। কাঠামোবদ্ধভাবে একসঙ্গে কাজ করে আমরা ধারাবাহিক সেবা ও দীর্ঘমেয়াদি মূল্য নিশ্চিত করতে চাই।’