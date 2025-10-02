বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ২ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার। গতকাল বুধবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনাকে নিয়ে যা বলেছেন অধ্যাপক ইউনূস

নিউইয়র্কে ডিজিটাল সংবাদমাধ্যম জিটিও’র মেহদি হাসানকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস
ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্ক সফর করছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। অধিবেশনের ফাঁকে ডিজিটাল সংবাদমাধ্যম জিটিওর মেহদি হাসানকে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তিনি। সাক্ষাৎকারে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান, আওয়ামী লীগ সরকারের পতন, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেওয়া, শেখ হাসিনাকে ভারতের আশ্রয়, আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা, নির্বাচনসহ নানা বিষয়ে কথা বলেছেন তিনি। প্রধান উপদেষ্টার এই সাক্ষাৎকারের একটি বড় অংশজুড়ে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা ও শেখ হাসিনাকে নিয়ে তাঁর ভাবনা উঠে এসেছে। বিস্তারিত পড়ুন...

ফেনীতে নিজামের ‘ঘাটলা’ এখন বিএনপির ঘরে ঘরে

এটিই নিজাম হাজারীর সেই ‘ঘাটলা’। যেখানে বসে ফেনীর রাজনীতি, অপরাধ জগৎ, অবৈধ আয়ের বাঁটোয়ারা—সবই নিয়ন্ত্রণ করতেন তিনি। নিজাম নেই, সেই ঘাটলায়ও ভিড় নেই। এখন ভাগজোখ করে ফেনীর সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে বিএনপির বিভিন্ন পক্ষ। সম্প্রতি তোলা

ফেনী শহরের মাস্টারপাড়ার লমি হাজারী বাড়ির সামনে ছোট্ট একটি পুকুর। শানবাঁধানো ঘাট। আছে ছাউনি। স্থানীয় কয়েকজন সেখানে গোসল করছিলেন। পাশের মাঠে একজন ঝালমুড়ি বিক্রি করছিলেন। আরেকজন বিক্রি করছেন পেয়ারা ও জাম্বুরামাখা। এখানে এমন দৃশ্য ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের আগে ছিল কল্পনাতীত।
বিস্তারিত পড়ুন...

আফগানিস্তান ও শরিয়াহ প্রসঙ্গ: আমার শিক্ষক মামুনুল হকের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন

২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রথম আলোতে মামুনুল হকের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়।

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মাওলানা মামুনুল হকের আফগানিস্তান ফেরত সাক্ষাৎকার পড়লাম প্রথম আলোতে। বেশ সমৃদ্ধ ও তথ্যবহুল সাক্ষাৎকার নিশ্চয়ই এবং এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আমাদের দেশের মানুষদের আফগান শাসনব্যবস্থা বিষয়ে বিস্তারিত জানা ও বোঝার সুযোগ হয়েছে। বিস্তারিত পড়ুন...

বিসিবির পরিচালক পদে প্রার্থী হলেন যাঁরা, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতলেন কারা

বিসিবি নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হয়েছে

যাচাই-বাছাই ও শুনানি শেষে বিসিবির নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকায় নাম ছিল ৫০ জনের। সেখান থেকে আজ মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন ১৬ জন। অর্থাৎ ৬ অক্টোবরের নির্বাচনে ২৩টি পরিচালক পদের জন্য ৩টি ক্যাটাগরিতে নির্বাচনে অংশ নেবেন ৩৩ প্রার্থী। বিস্তারিত পড়ুন...

মাও থেকে সি-কোন কৌশলে যুক্তরাষ্ট্রকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে চীন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ও জাপানের বিরুদ্ধে জয়ের ৮০ বছর পূর্তি উপলক্ষে চীনের সামরিক মহড়ায় অত্যাধুনিক ড্রোনের প্রদর্শনী। তিয়েনআনমেন স্কয়ার, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

দারিদ্র্য আর গৃহযুদ্ধ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে এশিয়ার চীন আজ বিশ্বশক্তি। সাড়ে সাত দশক আগে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠা, দেং জিয়াওপিংয়ের অর্থনৈতিক সংস্কার থেকে শুরু করে বেল্ট অ্যান্ড রোড উদ্যোগ-অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ও বৈশ্বিক কৌশল মিলিয়ে দেশটি আজ প্রযুক্তি, সামরিক ও কূটনীতিতে বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী এক শক্তি। জেনে নেওয়া যাক, পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের মাথাব্যথার কারণ হয়ে ওঠা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ চীনের উঠে আসার গল্প। বিস্তারিত পড়ুন...

আরও পড়ুন