সাবেক সংসদ সদস্য সেখ সালাহউদ্দিন ও তাঁর ভাই-বোনদের ১২০টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ

খুলনা-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও মধুমতি ব্যাংক পিএলসির সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান সেখ সালাহউদ্দিন জুয়েল, তাঁর তিন ভাই, এক বোন ও তাঁদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ১২০টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি তাঁদের নামে মোবাইলে আর্থিক সেবার (এমএফএস) তিনটি হিসাব, ৩টি বিও হিসাব ও একটি সঞ্চয়পত্র অবরুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়েছে।
মামলার তদন্ত সংস্থা সিআইডির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ রোববার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো. সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন।
সেখ সালাহউদ্দিন জুয়েলের ভাই-বোনেরা হলেন সেখ সোহেল, সেখ জালাল উদ্দিন রুবেল ও সেখ বেলাল উদ্দিন এবং তাহমিনা খবির।
পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) পুলিশ পরিদর্শক মো. আশরাফুল ইসলাম এসব ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আবেদন করেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো রিয়াজ হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
অবরুদ্ধের আবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের প্রচলিত আইন লঙ্ঘন করে সেখ সালাহউদ্দিন জুয়েল, তাঁর তিন ভাই ও এক বোন, তিন ভাইয়ের স্ত্রী ও সন্তানেরা দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে অবৈধভাবে সম্পদ অর্জন করেছেন। যা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে অপরাধ।
আবেদনে আরও বলা হয়েছে, এসব ব্যাংক হিসাব এবং এমএফএস ও বিও হিসাবে লেনদেন মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী সপ্তম ও শেষবারের মতো গত ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়। ঘটনাটি সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে তাঁদের ব্যাংক হিসাব, এমএফএস হিসাব, বিও হিসাব ও সঞ্চয়পত্র অবরুদ্ধ করাসহ ব্যাংক হিসাব নম্বর, এমএফএস হিসাব, বিও হিসাব ও সঞ্চয়পত্রের তথ্য প্রয়োজন। তাই এসব হিসাব অবরুদ্ধ করা প্রয়োজন।