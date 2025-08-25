গয়রহ প্রকাশনার বইমেলায় স্কুল শিক্ষার্থীরা
বাংলাদেশ

রাজধানীর রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে গয়রহ প্রকাশনার দুদিনব্যাপী বইমেলা

বিজ্ঞপ্তি

রাজধানীর রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে দুদিনব্যাপী স্কুলভিত্তিক বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গয়রহ প্রকাশনার উদ্যোগে গত রবি ও সোমবার অনুষ্ঠিত বইমেলার শিরোনাম ছিল ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান: স্মৃতিতে, গল্পে, উদ্‌যাপনে’।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গয়রহ প্রকাশনা জানায়, শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা এবং জুলাই আন্দোলনের চেতনা নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে এই বইমেলার আয়োজন করা হয়।

গয়রহ প্রকাশনার মতে, কিশোর ও তরুণেরাই ছিল জুলাই আন্দোলনের মূল শক্তি। তাদের আত্মত্যাগ ও সাহস বাংলাদেশের ইতিহাসে অনন্য হয়ে থাকবে। গল্প, কবিতা, ছবি ও শিল্পকর্মের মাধ্যমে তাদের সাহসী ইতিহাস শিশুদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই এই স্কুলভিত্তিক বইমেলার লক্ষ্য।

বইমেলার সহযোগী হিসেবে ছিল জুলাই আন্দোলনের নারীদের প্ল্যাটফর্ম জুলাই সিস্টার্স। আয়োজকেরা জানান, স্কুলভিত্তিক এ আয়োজন পরবর্তী সময়ে ঢাকার আরও কয়েকটি স্কুলে অনুষ্ঠিত হবে। ধীরে ধীরে জেলা ও মফস্‌সল শহরের স্কুলেও মেলাটি নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের।

তাদের বিশ্বাস, এ ধরনের আয়োজন শিশুদের বই পড়ার আগ্রহ বাড়াবে। একই সঙ্গে শিশুদের বইয়ের পছন্দ-অপছন্দ বুঝতে প্রকাশকদের সাহায্য করবে।

মেলার দুই দিন শিক্ষার্থী ছাড়াও অভিভাবকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। মেলার প্রথম দিন জুলাই আন্দোলনের শহীদ ও রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের শিক্ষার্থী শহীদ ফারহান ফাইয়াজের খালা ফারজানা মুনমুন উপস্থিত ছিলেন।

