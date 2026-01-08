রামপুরার মামলায় সাফাই সাক্ষ্য দেবেন আসামি চঞ্চল

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় রাজধানীর রামপুরা এলাকায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় সাক্ষ্য দেবেন আসামি সাবেক সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) চঞ্চল চন্দ্র সরকার। এ মামলায় সাফাই সাক্ষী (আসামিপক্ষের সাক্ষী) হিসেবে তিনি ১৩ জানুয়ারি এই সাক্ষ্য দেবেন।
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ আজ বৃহস্পতিবার এই সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য করেন।
গণ-অভ্যুত্থানের সময় রামপুরা এলাকায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের এই মামলায় মোট আসামি পাঁচজন। এর মধ্যে সাবেক এএসআই চঞ্চল চন্দ্র সরকার গ্রেপ্তার আছেন। আজকে তাঁকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়।
এ মামলার পলাতক চার আসামি হলেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমান, খিলগাঁও অঞ্চলের সাবেক এডিসি মো. রাশেদুল ইসলাম, রামপুরা থানার সাবেক ওসি মো. মশিউর রহমান ও সাবেক এসআই তারিকুল ইসলাম ভূঁইয়া।
এদিকে রংপুরে আবু সাঈদ হত্যার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আজকে ট্রাইব্যুনাল-২-এ তদন্ত কর্মকর্তার জেরা হয়েছে। ১৩ জানুয়ারি পরবর্তী জেরার দিন ধার্য করা হয়েছে।