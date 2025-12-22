আনিসুল হক ও সালমান এফ রহমান
বাংলাদেশ

আনিসুল ও সালমানের মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ গঠনের আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে করা একটি মামলায় সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক এবং ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের আবেদন করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ আজ সোমবার এ আবেদন করেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম।

আবেদনে চিফ প্রসিকিউটর বলেন, আনিসুল হকের নির্দেশে জুলাই আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ২৮৬টি মামলা করা হয়েছিল। যেখানে সাড়ে ৪ লাখ ছাত্র-জনতাকে আসামি করা হয়েছিল। এ ছাড়া জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সালমান এফ রহমানের সঙ্গে ফোনালাপে আনিসুল হক কারফিউ দিয়ে আন্দোলনকারীদের শেষ করে দিতে বলেছিলেন।

তাজুল ইসলাম আরও বলেন, জুলাই গণ–আন্দোলনের সময় ব্যবসায়ীদের নিয়ে গণভবনে যান সালমান এফ রহমান। সেখানে তিনি ব্যবসায়ীদের আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে থাকার পরামর্শ দেন। এভাবেই সালমান এফ রহমান হত্যা আর নির্যাতনে উসকানি ও সহায়তা দেন।

আনিসুল হক ও সালমান এফ রহমানের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয় উল্লেখ করে তাঁদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের আবেদন জানান চিফ প্রসিকিউটর।

আইনজীবী মনসুরুল হক চৌধুরী ট্রাইব্যুনালকে দণ্ডিত জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমির গোলাম আযমের একটি আদেশের কপি দেখান। ট্রাইব্যুনাল গোলাম আযমকে তিন সপ্তাহ সময় দিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করে মনসুরুল হক বলেন, এটা গুরুতর মামলা। আসামিদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে। এ মামলা থেকে অব্যাহতির আবেদনের জন্য ২ সপ্তাহ সময় দরকার।

ট্রাইব্যুনাল আবেদন মঞ্জুর করে আগামী ৪ জানুয়ারি আসামিপক্ষকে অব্যাহতির আবেদন করার জন্য দিন ধার্য করেন।

বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বে দুই সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ আজ এই আদেশ দেন। এ সময় ট্রাইব্যুনালের অপর সদস্য বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন।

