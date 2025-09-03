সাঈদীর বিরুদ্ধে ‘মিথ্যা সাক্ষ্য’ দিতে বাধ্য করার অভিযোগ হাসিনাসহ ৪০ জনের বিরুদ্ধে

মুক্তিযুদ্ধকালের মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আমৃত্যু কারাদণ্ড পাওয়া প্রয়াত দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে ‘মিথ্যা সাক্ষ্য’ দিতে বাধ্য করার অভিযোগ আনা হয়েছে। এই অভিযোগ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়ে দেওয়া হয়েছে।
আজ বুধবার চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়ে এই অভিযোগ দেন জামায়াতে ইসলামীর প্রয়াত নেতা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে সে সময় সাক্ষ্য দেওয়া কয়েক ব্যক্তি। ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৪০ জনের বিরুদ্ধে তাঁরা অভিযোগ দিয়েছেন।
অভিযোগকারীর মধ্যে আছেন সেই মামলার সাক্ষী বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মাহাবুবুল হাওলাদার, আলতাফ হাওলাদার, মাহাতাব উদ্দিন হাওলাদার। তাঁরা সবাই পিরোজপুরের বাসিন্দা। অভিযোগ দেওয়ার সময় তাঁদের সঙ্গে এসেছিলেন আরেক সাক্ষী মধুসূদন ঘরামীর আত্মীয় সুমন্ত মিস্ত্রি।