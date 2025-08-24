শুভ সকাল। আজ ২৪ আগস্ট, রোববার। গতকাল শনিবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
শনিবার সকালে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে 'সামাজিক সুরক্ষা কতটা সুরক্ষিত?'শীর্ষক আলোচনা সভায় মির্জা ফখরুল এ কথা বলেন। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন তিনি। সভাটি আয়োজন করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ক্ষতিগ্রস্ত নেতা-কর্মীদের সংগঠন অর্পণ আলোক সংঘ।
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতারা পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের অতীতের বৈরী সম্পর্ক থেকে বের হয়ে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ওপর জোর দিয়েছেন। পাশাপাশি দুই দেশের সম্পর্ক এগিয়ে নিতে একাত্তরের ইস্যু পাকিস্তানের 'ডিল'করা উচিত বলে বলেছে দলটি।
বাজারের কম দামের সবজিগুলোর একটি পটোল। বর্ষায় ইলিশের সঙ্গে পটোলের তরকারি জনপ্রিয়। এবার ইলিশ কেনার উপায় নেই। দাম আকাশছোঁয়া। পটোলের দামও কম নয়। সরকারি সংস্থা কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের হিসাবে, প্রতি কেজি পটোল এখন ৬০ থেকে ৮০ টাকা, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৭৫ শতাংশ বেশি।
দেশে চামড়াজাত পণ্যের আন্তর্জাতিক মানের কোনো ব্র্যান্ড নেই। এ হতাশা থেকে দেশের চামড়াশিল্প খাতে উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখেন দুই তরুণ-এনামুল হক ও ফয়সাল ইসলাম। নিজস্ব ব্র্যান্ড তৈরির স্বপ্ন থেকে ২০১৯ সালে শুরু করেন 'ওয়াইল্ড ওভেন'। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি চামড়ার তৈরি মানিব্যাগ, বেল্ট, বড় ব্যাগ, ল্যাপটপের কাভার, চাবির রিং, জ্যাকেটসহ বিভিন্ন ধরনের ফ্যাশন উপকরণ তৈরি করছে। এসব পণ্য দেশে-বিদেশে বিক্রি করে প্রতিষ্ঠার ছয় বছর না পেরোতেই প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক আয় পৌঁছেছে প্রায় সাত কোটি টাকায়।
আপনি ধনী না গরিব, তা শুধু আপনার সম্পদের ওপর নির্ভর করে না, এটা নির্ভর করে আপনার কাছাকাছি যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষের সম্পদ কেমন তার ওপর। আপনি হয়তো মাসিক ৫০ হাজার টাকা বেতনে পরমভাবে খুশি থাকবেন। কিন্তু যখনি আপনি দেখবেন, আপনার বন্ধু কিংবা পরিচিতজন আপনার চেয়ে কম যোগ্যতা নিয়ে আপনার থেকে বেশি টাকা বেতন পাচ্ছে, তখন আপনার মাথায় তুলনামূলক চিন্তা ঢুকে যাবে এবং আপনি নিজেকে গরিব ভাবতে শুরু করবেন, এমনকি আপনার চাকরির প্রতিও একধরনের বিরক্তি জন্ম নেবে।