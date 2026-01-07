একমাত্র ছাত্রী হলে ইসলামী ছাত্রীসংস্থার জয়

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় হল সংসদ নির্বাচনে একমাত্র ছাত্রী হল নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী হল সংসদের ফল ঘোষণা করা হয়েছে। এতে সহসভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে ইসলামী ছাত্রীসংস্থা–সমর্থিত ‘অদম্য জবিয়ান ঐক্য’ প্যানেল জয় পেয়েছে।
বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১২টায় হলের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও প্রাধ্যক্ষ আনজুমান আরা উর্মি এ ফল ঘোষণা করেন।
ঘোষিত ফল অনুযায়ী, সহসভাপতি (ভিপি) পদে ‘অদম্য জবিয়ান ঐক্য’ প্যানেলের মোছা. জান্নাতুল উম্মি ৫৫০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল–সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’ প্যানেলের ফারজানা আক্তার পেয়েছেন ২৩৬ ভোট।
সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ‘অদম্য জবিয়ান ঐক্য’ প্যানেলের সুমাইয়া তাবাসসুম ৫৭১ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’ প্যানেলের সাদিয়া সুলতানা পেয়েছেন ২৩৬ ভোট।
সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে জয় পেয়েছেন ‘অদম্য জবিয়ান ঐক্য’ প্যানেলের রেদওয়ানা খাওলা। তিনি পেয়েছেন ৫৪৫ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’ প্যানেলের শেখ তাসলিমা জাহান পেয়েছেন ৪০৪ ভোট।
এ ছাড়া অন্যান্য সম্পাদকীয় পদে বিজয়ীরা হলেন সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক সাদিয়া আফরোজ ৪৩৩ ভোট, সংস্কৃতি সম্পাদক ফাতেমা তুজ জোহরা ৩৪৬ ভোট, পাঠাগার সম্পাদক ফাতেমা তুজ জোহরা ৫৩৯ ভোট, ক্রীড়া সম্পাদক সাবিকুননাহার ৬৩৫ ভোট, সমাজসেবা ও শিক্ষার্থীকল্যাণ সম্পাদক ফারজানা আক্তার ৪০৮ ভোট এবং স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক খাদিজা খাতুন ৪৮৬ ভোট পেয়েছেন।
সাবরিনা আক্তার ৬১৪ ভোট, নওশীন বিনতে আলম ৫৩৪ ভোট, মোছা. সায়মা খাতুন ৫১৭ ভোট ও লস্কর রুবাইয়াত জাহান ৪৮৪ ভোট পেয়ে কার্যনির্বাহী সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন।
নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী হল সংসদে মোট ভোটার ছিলেন ১ হাজার ২৪৭ জন। নির্বাচনে তিনটি প্যানেলে মোট ৩৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।