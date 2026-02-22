সেলিমা রহমান
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত, হাসপাতালে ভর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী সেলিমা রহমান হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

আজ রোববার দুপুর ১২টা ২৪ মিনিটে বিএনপির মিডিয়া সেলের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়।

পোস্টে বলা হয়, হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত সেলিমা রহমানকে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি এখন হাসপাতালটির করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) চিকিৎসাধীন।

সেলিমা রহমানের দ্রুত আরোগ্যের জন্য তাঁর পরিবার ও বিএনপির পক্ষ থেকে দেশবাসীর কাছে দোয়া চাওয়া হয়েছে।

