কৃতী শিক্ষার্থীদের সম্মাননা দিল পিয়ারসন ও ব্রিটিশ কাউন্সিল

ইন্টারন্যাশনাল প্রাইমারি, ইন্টারন্যাশনাল লোয়ার সেকেন্ডারি, ইন্টারন্যাশনাল জিসিএসই এবং ইন্টারন্যাশনাল ‘এ’ লেভেল পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জনকারী বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের সম্মাননা জানানো হয়েছে।
ব্রিটিশ কাউন্সিলের অংশীদারত্বে গত শুক্রবার ১২তম আউটস্ট্যান্ডিং পিয়ারসন লার্নার অ্যাওয়ার্ডস (ওপিএলএ) দেওয়া হয়। রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রের হল অব ফেমের আয়োজন করে শিক্ষা খাতে খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান পিয়ারসন এডেক্সেল।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পিয়ারসন স্কুল কোয়ালিফিকেশনসের পরিচালক ক্যাথরিন বুথ এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্রিটিশ কাউন্সিলের এক্সামস ডিরেক্টর বাংলাদেশ ম্যাক্সিম রাইমান ও ব্রিটিশ হাইকমিশন বাংলাদেশের ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টের ডিরেক্টর সাকিব এরশাদ।
ক্যাথরিন বুথ শিক্ষার্থীদের শেখার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা এবং নিজেদের মেধা ও প্রতিভার মাধ্যমে পৃথিবীতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার ব্যাপারে উৎসাহ দেন।
ম্যাক্সিম রাইমান বলেন, ‘তারুণ্য মানেই কৌতূহল, নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া এবং লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যাওয়া। অন্যদিকে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আসে অভিজ্ঞতা, স্থিরতা ও প্রজ্ঞা। একে অন্যের কাছ থেকে শেখার মাধ্যমেই আমরা এগিয়ে যাই।’
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন সাকিব এরশাদ, পিয়ারসন বাংলাদেশ ও নেপালের রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার আবদুল্লাহ আল মামুন এবং পিয়ারসন বাংলাদেশের রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার জান্নাতুল ফেরদৌস।
অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জনের জন্য এ বছর মোট ৭৩৬ শিক্ষার্থীকে সম্মাননা দেওয়া হয়।