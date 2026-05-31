দুই দিনে অভিবাসী ভিসার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস

আগামীকাল সোমবার থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার ঘোষণা দিয়েছে ঢাকায় দেশটির দূতাবাস। অভিবাসী ভিসার জন্য প্রক্রিয়া দুই দিনে বাস্তবায়ন করার ঘোষণা দিয়েছে তারা।
আজ রোববার এ তথ্য জানায় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস।
দূতাবাস জানায়, এ ঘোষণা ১ জুন থেকে কার্যকর হবে। ঢাকার মার্কিন দূতাবাস সব অভিবাসী ভিসা বিভাগের জন্য দুই দিনে প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবে।
এক বিজ্ঞপ্তিতে আবেদনকারীদের অভিবাসী ভিসার বিভিন্ন শ্রেণি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে ‘ডিরেক্টরি অব ভিসা ক্যাটাগরিজ’ দেখার পরামর্শ দিয়েছে দূতাবাস।