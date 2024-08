আজ বিশ্ব মশা দিবস: থাকুন সচেতন, বাঁচুন সুস্থতায়

১৯৩০ সাল থেকে দ্য লন্ডন স্কুল অব হাইজিন অ্যান্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিনের উদ্যোগে রোনাল্ডের আবিষ্কারের দিন অর্থাৎ ২০ আগস্ট—মশা দিবস হিসেবে বিভিন্ন দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হচ্ছে। দিবসটি পালনের মূল্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মশা ও মশাবাহিত রোগ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা এবং সুস্থ থাকতে উৎসাহিত করা। এ বছর বিশ্ব মশা দিবসের প্রতিপাদ্য—ন্যায্যতার বিশ্ব গড়তে, লড়তে হবে ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে (Accelerating the fight against malaria for a more equitable world)।