মেট্রোরেলের পিলারের বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আমির আলীর দোকান। রাজধানীর ফার্মগেট এলাকা, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
রাজধানী

মেট্রোরেলের পিলারের বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে চায়ের দোকানের সামনে

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় আজ রোববার মেট্রোরেলের পিলারের বিয়ারিং প্যাডটি খুলে ফুটপাতে থাকা একটি চায়ের দোকানের সামনে পড়ে। এতে দোকানটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আহত হন দোকানদারসহ দুজন। এ ঘটনায় একজন পথচারী নিহত হয়েছেন।

আহত দুজনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আহতদের একজন আমির আলী। তিনি ফার্মগেট এলাকায় মেট্রোস্টেশন সংলগ্ন ফুটপাতে চায়ের দোকান করেন। তিনি এখন কল্যাণপুরের ইবনে সিনা হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

আজ দুপুরে ঘটনাস্থলে গেলে কথা হয় আমির আলীর ভাই মো. আশিকের সঙ্গে। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, বিয়ারিং প্যাডটি খুলে তাঁর ভাইয়ের দোকানের সামনে ছিটকে পড়ে। এতে ফুটপাতে থাকা দোকানটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাঁর ভাই আহত হন।

আশিকের কাছ থেকে আমির আলীর মুঠোফোন নম্বর সংগ্রহ করে কল করা হয়। আমির ফোন ধরে জানান, চিকিৎসক দেখছেন। তাই তিনি আপাতত কথা বলতে পারবেন না।

এ ঘটনায় আরেকজন আহত ব্যক্তির নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। ঘটনাস্থলে থাকা লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, আহত অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

নিচে পড়ে যাওয়া বিয়ারিং প্যাড। রাজধানীর ফার্মগেট এলাকা, ২৬ অক্টোবর ২০২৫

এর আগে তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোবারক হোসেন জানান, বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে ঘটনাস্থলে একজন পথচারী নিহত হয়েছেন। তবে তাঁর নাম, পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

নিহত ব্যক্তির সঙ্গে থাকা একটি পাসপোর্ট পাওয়া গেছে। তাতে নাম আবুল কালাম ও বাড়ি শরীয়তপুর লেখা। জন্মসাল ১৯৯০।

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) সূত্র জানিয়েছে, এ ঘটনার কারণে আজ দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত পুরো পথেই মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। কখন চালু হবে, তা এখনো নিশ্চিত করা যায়নি।

এর আগে গত বছর সেপ্টেম্বরেও ফার্মগেট এলাকায় মেট্রোরেলের পিলারের বিয়ারিং প্যাড খুলে নিচে পড়ে গিয়েছিল।

