মিরপুরে আগুনের ঘটনায় ১১ দিন পর আরেকটি মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর মিরপুরের শিয়ালবাড়িতে পোশাক কারখানা ও রাসায়নিকের গুদামে আগুনের ঘটনার ১১ দিন পর ঘটনাস্থল থেকে আরও একজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার রাতে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। তাৎক্ষণিকভাবে নিহত ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) রূপনগর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবদুল্লাহ আল রাব্বি প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনাস্থল থেকে একজনের মৃতদেহ উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এখনো বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।
১৪ অক্টোবর শিয়ালবাড়ির ৩ নম্বর রোডে অবস্থিত আলম ট্রেডার্স নামের ওই রাসায়নিক গুদামে আগুন লাগে। এই আগুন বিস্ফোরিত হয়ে বিপরীত পাশের চারতলা ভবনে ছড়িয়ে পড়ে।
ভবনটির দোতলায় স্মার্ট প্রিন্টিং নামের একটি কারখানায় টি-শার্ট প্রিন্ট করা হয়। আর তিন ও চারতলায় আর এন ফ্যাশন নামের একটি পোশাক কারখানা আছে। পরে চারতলা ভবনের দোতলা ও তিনতলার বিভিন্ন স্থান থেকে ১৬টি মরদেহ উদ্ধার করা হয়।