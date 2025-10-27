মেট্রোরেল পুরোদমে চালু হবে দুপুরের আগেই

রাজধানীর উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত পুরো পথে মেট্রোরেল চালু হতে পারে আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে।
এর মধ্যে আগারগাঁও থেকে শাহবাগ অংশে দুই দফায় পরীক্ষামূলকভাবে ট্রেন চালানো হয়েছে। এতে কোনো সমস্যা পাওয়া যায়নি। তাই বেলা ১১টার দিকে পুরোদমে মেট্রোরেল চালুর প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।
ফার্মগেটের যেখানে মেট্রোরেলের পিলার থেকে বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়েছে, সেখানে তা আজ সকালে নতুন করে লাগানো হয়েছে। এরপরই পরীক্ষামূলকভাবে ট্রেন চালানো হয়।
ঢাকায় মেট্রোরেল নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্বে থাকা ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) ফারুক আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা এখনো বন্ধ অংশে পরীক্ষামূলকভাবে ট্রেন চালাচ্ছি। খুব তাড়াতাড়ি পুরোদমে চালাতে পারব বলে আশা রাখি।’
গতকাল রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ফার্মগেটে মেট্রোরেলের পিলার থেকে বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে। এতে এক যুবকের মৃত্যু হয়। এরপর মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
আড়াই ঘণ্টা পর বেলা তিনটায় উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশে মেট্রোরেল চলাচল শুরু হয়। আর পৌনে সাত ঘণ্টা পর সন্ধ্যা সোয়া সাতটায় মতিঝিল থেকে শাহবাগ পর্যন্ত মেট্রোরেল চলাচল শুরু হয়।